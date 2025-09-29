Росію не допустили до Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО), що складається з 36 учасників. Вибори відбулися 27 вересня в Монреалі. (Канада).

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба.

"Команда Міністерства розвитку громад та територій разом із Посольством України в Канаді провела десятки зустрічей із делегаціями держав, разом із партнерами з ЄС, Великої Британії та США переконували колег підтримати безпеку авіації, а не агресора. Цього разу Росії не вистачило шести голосів, щоб повернутися до першої чи другої групи", – заявив Кулеба.

ІСАО – це головний світовий орган, який визначає правила і стандарти для безпеки міжнародних польотів. У Раду входять держави, які мають найбільший вплив на глобальну авіацію. Міжнародна організація цивільної авіації є спеціалізованою установою Організації Об'єднаних Націй та займається організацією і координацією міжнародного співробітництва держав у всіх аспектах діяльності цивільної авіації. Учасниками ІСАО є близько 190 держав, серед них й Україна.

Країни виключили Росію з Ради ICAO у 2022 році через незаконну конфіскацію орендованих літаків під час розв'язаної Росією повномасшабної війни проти України.

Рада ICAO також звинуватила Росію в збитті рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines у липні 2014 року над контрольованою Росією територією на сході України, в результаті чого загинуло 298 людей.

Речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен заявила перед голосуванням, що "неприйнятно, щоб держава, яка ставить під загрозу безпеку авіапасажирів та порушує міжнародні правила, мала місце в керівному органі організації, який відповідає за дотримання цих самих правил", пише Politico.

Кулеба зі свого боку назвав невключення Росії до Ради ICAO чіткии сигналом: країна, яка порушує Чиказьку конвенцію, запускає літаки без сертифікатів льотної придатності, втручається в роботу GPS і несе пряму загрозу безпеці польотів, не може брати участі у керівництві міжнародною авіацією.

"По-друге, це продовження ізоляції Росії в міжнародних організаціях. В авіаційній сфері вона втрачає будь-яку довіру і можливість диктувати правила. По-третє, це визнання того, що саме Україна і наші партнери стали рушійною силою цього процесу", – підкреслив він.

Як повідомлялося, в жоітні 2022 року під час 41 сесії Асамблеї Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО, входить до структури ООН) Росію не переобрали до керівного органу цієї організації – Ради ІСАО.

У червні того року Міжнародна організація цивільної авіації прийшла до висновку, що в Росії існує проблема із забезпеченням безпеки польотів, що в подальшому може призвести до виключення РФ з цієї організації. Йшлося про те, що російські літаки мають реєстрацію в реєстрі цивільних повітряних суден більш ніж однієї країни, а тому постає проблема дійсності ліцензій на їхнє радіообладнання та сертифікатів льотної придатності в цілому.

До того РФ відмовилася повертати власникам літаки, які російські авіакомпанії використовували на умовах лізингу. Для цього влада РФ також ухвалила спеціальне законодавство про примусову реєстрацію літаків у своєму реєстрі, побоюючись, що російські авіакомпанії не зможуть виконувати польоти без повітряних суден світових виробників. Зокрема, санкції забороняють операційний лізинг літаків на користь російських перевізників. Тому в односторонньому порядку було розірвано договори лізингу понад 700 іноземних літаків, при цьому, 78 літаків російських перевізників таки заарештували за кордоном.