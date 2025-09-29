БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Головним трендом у комунікаціях бізнесу у 2025 році став сторітелінг, – дослідження

Новини компаній

комунікації

У 2025 році ключовим трендом у сфері комунікацій став сторітелінг, що забезпечує брендам емоційний зв’язок із аудиторією та підвищує ефективність взаємодії з користувачами.

За даними агентства Amra&Elma, 92% споживачів очікують від компаній не лише інформації про продукти чи послуги, а саме історій, у яких вони можуть упізнати себе, пише РБК-Україна.

Водночас дослідження Higo Creative засвідчило, що використання якісного сторітелінгу здатне підвищити конверсію на 30%.

При цьому основним форматом для залучення уваги у 2025 році залишаються короткі відео – Reels, Shorts і TikTok. Вони створюють ефект миттєвої взаємодії. Водночас довші матеріали – статті, подкасти або відеосерії – використовуються для розкриття історії та формування довіри до бренду.

Крім того, зростає попит на інтерактивність, вказують автори досліджень. За допомогою опитувань, конкурсів, серій з продовженням та залучення користувачів до діалогу компанії перетворюють свою аудиторію з пасивних спостерігачів на учасників комунікаційного процесу.

"Ми не просто розповідаємо про функції платформи – ми показуємо, як вони змінюють досвід користувача. Люди впізнають себе у цих історіях, і саме це створює емоційний зв’язок із брендом", – зазначив директор компанії Casino.ua Олександр Бабенко.

Згідно з аналітикою, компанії дедалі частіше змінюють підхід до оцінки ефективності комунікацій. Традиційні показники охоплення чи кількості кліків відходять на другий план, поступаючись метрикам довіри – тривалості взаємодії з контентом, кількості відгуків та користувацьких історій, що перетворюються на новий контент.

комунікація (4) Новини компаній (3647)
Компанії перетворують свою аудиторію з пасивних на активних - норм хід
29.09.2025 16:08 Відповісти
Перекладіть статтю на українську, бо дуже цікаво, але нічого не зрозуміло.
29.09.2025 16:08 Відповісти
Вы очень точно. Ни одного украинского выражения. Story tailing.. тьфу. Нет чтобы сказать просто-искусство рассказа, рассказчика. Або мистецтво, хист оповідача. Storytelling.. идиоты, косящие под запад. Тогда давайте вообще всю страну переведём на английский язык. И не будем ничего коверкать. Хотя давайте лучше на румынский)) отличный язык)
29.09.2025 16:24 Відповісти
Сторітелінг - якщо популярно і українською, то це як циган коня продає на базарі. Тобто все що циган розповість вам про коня як жеребця, то насправді брехня, бо він вже старенька кляча хоч шерсть на ньому і перефарбована, а зуби виглядають як молоді бо напилком і наждачкою прошуровані а прогнати його щоб подивитися як і скільки він пробігти може то не можна бо щойно попередній покупець вже перевірив бо бач як в нього он боки ходять від щойного бігу. А якщо ще простіше то "втюхати" вам товар всіма можливими засобами.
29.09.2025 16:47 Відповісти
взагалі то моїх базових знань з англійської достатньо щоб зрозуміти, про що там написано, я про те, що навіщо так українську мову паплюжити. ледь від зросійщення відбилися, і то процес триває, то тепер в іншу сторону. ЧОмусь поляки, чехи, німці ті ж самі, такою дурнею не страждають.
29.09.2025 17:09 Відповісти
29.09.2025 16:10 Відповісти
Пишіть вже повністю заголовки англійською, ресічери рітейлінгу....
29.09.2025 16:19 Відповісти
"ми показуємо, як вони змінюють досвід користувача. Люди впізнають себе у цих історіях, і саме це створює емоційний зв'язок із брендом", - директор компанії Casino.ua Олександр Бабенко
Он де треба на пенсію в Україні заробляти
29.09.2025 16:52 Відповісти

