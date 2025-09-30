Мін’юст подав позов про конфіскацію майна ексміністра-втікача Захарченка. Що увійшло до списку?

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) позов про конфіскацію активів колишнього міністра внутрішніх справ України Захарченка Віталія, який у 2014 році втік до Москви.

Зокрема, Мін’юст просить застосувати санкцюї у виді стягнення в дохід держави шести об’єктів нерухомості (у тому числі двох квартир у Києві), корпоративних прав та грошових коштів на банківських рахунках, повідомляє пресслужба міністерства, не уточнивши подробиць.

У Міністерстві додали, що у Росії Захарченко почав інформаційно сприяти збройній агресії проти України та окупації її території, а після початку повномасштабного вторгнення публічно виправдовував збройну агресію РФ проти України.

Більше новин в Телеграм-каналі Бізнес Цензор!

Зауважимо, що раніше правоохоронні органи повідомляли про значно більший перелік арештованого майна Захарченка, ніж згадується у позові Мін’юсту.

Як повідомлялося, у квітні 2021 року Печерський районний суд Києва обрав колишнім міністру внутрішніх справ Захарченку та його заступнику запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою у справі про незаконне постачання гранат з Росії для придушення протестів під час Революції Гідності.

У липні 2024 року Захарченку повідомили про підозру у діях проти основ національної безпеки України, а також проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (ч. 1, 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Ще у 2015 році у межах кримінальних проваджень щодо Віталія Захарченка суд арештував три автівки, а також на 37 обʼєктів нерухомості ексміністра, серед яких:

24 земельні ділянки;

4 житлових будинки (один у Києві, один в Обухівському районі Київської области і два на Донеччині);

3 квартири в Києві;

6 гаражів у Києві.

Це майно довгий час перебувало під арештом, у 2024 році частину з нього передали в управління АРМА, зокрема: