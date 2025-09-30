БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Конфіскація російських активів
89 0

Мін’юст подав позов про конфіскацію майна ексміністра-втікача Захарченка. Що увійшло до списку?

Мін’юст подав позов про конфіскацію майна ексміністра-втікача Захарченка

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) позов про конфіскацію активів колишнього міністра внутрішніх справ України Захарченка Віталія, який у 2014 році втік до Москви.

Зокрема, Мін’юст просить застосувати санкцюї у виді стягнення в дохід держави шести об’єктів нерухомості (у тому числі двох квартир у Києві), корпоративних прав та грошових коштів на банківських рахунках, повідомляє пресслужба міністерства, не уточнивши подробиць.

У Міністерстві додали, що у Росії Захарченко почав інформаційно сприяти збройній агресії проти України та окупації її території, а після початку повномасштабного вторгнення публічно виправдовував збройну агресію РФ проти України.

Більше новин в Телеграм-каналі Бізнес Цензор!

Зауважимо, що раніше правоохоронні органи повідомляли про значно більший перелік арештованого майна Захарченка, ніж згадується у позові Мін’юсту. 

Як повідомлялося, у квітні 2021 року Печерський районний суд Києва обрав колишнім міністру внутрішніх справ Захарченку та його заступнику запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою у справі про незаконне постачання гранат з Росії для придушення протестів під час Революції Гідності.

У липні 2024 року Захарченку повідомили про підозру у діях проти основ національної безпеки України, а також проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (ч. 1, 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Ще у 2015 році у межах кримінальних проваджень щодо Віталія Захарченка суд арештував три автівки, а також на 37 обʼєктів нерухомості ексміністра, серед яких:

  • 24 земельні ділянки;
  • 4 житлових будинки (один у Києві, один в Обухівському районі Київської области і два на Донеччині);
  • 3 квартири в Києві;
  • 6 гаражів у Києві.

Це майно довгий час перебувало під арештом, у 2024 році частину з нього передали в управління АРМА, зокрема:

  • три квартири преміум-класу в центрі Києва загальною площею понад 600 кв.м;
  • житловий будинок площею 647 кв.м. по вул. Добровольчих батальйонів у м. Києві;
  • маєток площею майже 1300 кв.м. у с. Романків Обухівського районі;
  • 6 машиномісць у престижних житлових комплексах столиці;
  • 15 земельних ділянок загальною площею понад 5 гектарів у Печерському районі Києва та Обухівському районі Київської області.

Автор: 

конфіскація (375) Мін’юст (647) Захарченко Віталій (18) ВАКС Антикорупційний суд (784)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 