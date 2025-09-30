"За тиждень можна буде дивитися на воду": Голова Миколаївської ОВА назвав строк початку роботи нового водогону

Від 1 жовтня почне діяти договір на постачання електроенергії для подачі води новим водогоном в Миколаєві.

Про це очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у Telegram.

"Із завтрашнього дня починає діяти договір по електриці для нового водогону. Тобто, будуть наповнювати систему. Думаю, тиждень потрібно ще на промивку... Десь 7-8 можна буде дивитися на воду", – зазначив він.

Кім наголосив, що це не означає, що воду можна буде вже використовувати, оскільки ще близько двох тижнів знадобиться для проведення досліджень.

Як повідомлялось, раніше віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба обіцяв, що водогін від річки Південний Буг до Миколаєва мають запустити до кінця липня. Згодом будівництво магістрального водогону до Миколаєва обіцяли завершити до 20 серпня.

На початку вересня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що новий магістральний водогін, що має забезпечити мешканців Миколаєва прісною водою, місто, пройшов огляд і готується до повноцінного запуску.

3 вересня вона розповідала, що воду вже подають у міські мережі та резервуари, за два тижні прісна вода повністю замінить солону у всіх системах міста.

Хто будує новий водогін для Миколаєва?

У квітні Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області без проведення відкритих торгів уклала три угоди з ТОВ "Група компаній "Автострада" бізнесмена Максима Шкіля на будівництво водогону від річки Південний Буг до Миколаєва на загальну суму 6,23 мільярда гривень. Згідно із тендерною документацією у системі Prozorro, роботи мали виконати до 6 червня 2025 року.