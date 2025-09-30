Російські війська вдруге за день вдарили по залізниці на Чернігівщині: затримки потягів сягають 7 годин

Російські окупанти у вівторок, 30 вересня, повторно обстріляли залізничну інфраструктуру на Чернігівщині.

Наразі залізничники встановлюють наслідки, але вже відомо про знеструмлення на Ніжинському напрямку, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Відтак, усі поїзди сумського та чернігівського напрямків рухатимуться під резервними тепловозами, а отже – із затримками, зауважили в компанії.

"Найбільш значуще відхилення від графіка наразі має поїзд №143 Суми - Львів (7 годин). У зворотному напрямку поїзд №144 Львів - Суми також вирушить із запізненням", – уточнили в "Укрзалізниці".

Більше новин в Телеграм-каналі Бізнес Цензор!

Як повідомлялося, у ніч на 30 вересня збройні сили РФ масовано атакували із застосуванням БпЛА місто Бобровицю Ніжинського району Чернігівської області. Під ударом опинилися промислове підприємство, об’єкти критичної та транспортної інфраструктури.

Разом із наслідками попередніх обстрілів це ускладнило роботу "Укрзалізниці". Тому рух на ніжинському напрямку забезпечується за допомогою резервних тепловозів, що збільшує час у дорозі для рейсів з/до Чернігова, Сум і Шостки.