"Укрзалізниця" завершила ремонт залізниці на Чернігівщині, пошкодженої окупантами. Потяги повертаються до графіка

"Укрзалізниця" в ніч на середу завершила відновлювальні роботи на відтинку залізниці ніжинського напрямку, що постраждав напередодні через російські удари.

Через це поїзди сумського та чернігівського напрямків вимушено рухалися під резервними тепловозами, а отже – із затримками, повідомляли у пресслужбі залізничної компанії.

Однак наразі ремонт завершено, а напругу на ділянці подано, інформують в "Укрзалізниці".

Після цього поїзд №786 Шостка - Київ у вівторок вирушив із затримкою +6:25, поїзд №115 Суми - Київ – із затримкою +2:15.

Поїзди №105/106 Київ - Одеса та №97/98 Київ - Ковель мали також відправитися з Києва із затримкою для пересадок пасажирів сумських рейсів.

Як повідомлялося, у ніч на 30 вересня збройні сили РФ масовано атакували із застосуванням БпЛА місто Бобровицю Ніжинського району Чернігівської області. Під ударом опинилися промислове підприємство, об’єкти критичної та транспортної інфраструктури.

Разом із наслідками попередніх обстрілів це ускладнило роботу "Укрзалізниці". До того ж увечері того ж дня російські окупанти повторно обстріляли залізничну інфраструктуру на Чернігівщині на Ніжинському напрямку. Відтак, усі поїзди сумського та чернігівського напрямків рухатилися під резервними тепловозами, а затримки у русі сягали семи годин.