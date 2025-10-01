Частка непрацюючих кредитів у банках опустилася до 25% завдяки новим кредитам, – НБУ

​​Частка непрацюючих кредитів (NPL) в українському банківському секторі продовжує скорочуватися, станом на 1 вересня 2025 року вона знизилася до 25,3%, що на 4,9 відсоткового пункта (в.п.) менше показника на початок року.

Головним чинником, який вплинув на зменшення частки NPL стало зростання обсягу нових кредитів кращої якості, повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

"Валовий обсяг кредитів у банківській системі за цей період зріс на 183,5 млрд грн, або на 14,1% – до 1,48 трильйона гривень. Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 17,7 млрд грн, або на 4,5%", – пояснили у Нацбанку.

Зокрема, частка NPL фізичних осіб за вісім місяців 2025 року знизилася на 2,3 в. п. – до 13,2%, бізнесу – на 5,7 в. п., до 33,2%.

Водночас у Нацбанку зауважили, що без урахування боргів колишніх власників "ПриватБанку" та старих боргів державних банків частка NPL станом на 1 вересня 2025 року становить 20% у державних банках та 14,6% – загалом у банківській системі.

Більше новин в Телеграм-каналі Бізнес Цензор!

Як повідомлялося, частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України станом на 1 серпня 2025 року скоротилася до рівня, який спостерігався востаннє близько 10 років тому – 26,1%.