Україна отримала новий транш допомоги від ЄС на 4 мільярди євро, – Свириденко

Україна отримала новий транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 4 мільярди євро в рамках механізму ERA Loans.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

"Транш забезпечений коштом надходжень від заморожених активів Центрального банку Росії у Європейському Союзі і є для нас важливим сигналом про рішучість Європи зміцнювати обороноздатність України та надавати довгострокову підтримку", – зазначила Свириденко.

Як повідомлялося, Україна отримала від початку року $30,6 млрд зовнішнього фінансування, до кінця року має надійти ще $8,7 млрд, розповідав у вересні міністр фінансів Сергій Марченко.

Раніше Марченко заявив, що уряд України попередньо оцінює у $150-170 мільярдів потребу в зовнішньому фінансуванні на період дії нової 4-річної програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ), переговори щодо якої розпочалися у вересні. Зокрема, на 2026 рік непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні наразі становить $18,1 млрд.

Нагадаємо, у 2024 році лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans for Ukraine, яка передбачає, що повернення коштів відбуватиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.