Україна отримала новий транш допомоги від ЄС на 4 мільярди євро, – Свириденко

Україна та ЄС

Україна отримала новий транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 4 мільярди євро в рамках механізму ERA Loans.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

"Транш забезпечений коштом надходжень від заморожених активів Центрального банку Росії у Європейському Союзі і є для нас важливим сигналом про рішучість Європи зміцнювати обороноздатність України та надавати довгострокову підтримку", – зазначила Свириденко.

Як повідомлялося, Україна отримала від початку року $30,6 млрд зовнішнього фінансування, до кінця року має надійти ще $8,7 млрд, розповідав у вересні міністр фінансів Сергій Марченко.

Раніше Марченко заявив, що уряд України попередньо оцінює у $150-170 мільярдів потребу в зовнішньому фінансуванні на період дії нової 4-річної програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ), переговори щодо якої розпочалися у вересні. Зокрема, на 2026 рік непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні наразі становить $18,1 млрд.

Нагадаємо, у 2024 році лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans for Ukraine, яка передбачає, що повернення коштів відбуватиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Оновлення автопарку, нові квартири, будинки, враження! Все для ...дей.
показати весь коментар
01.10.2025 14:09 Відповісти
Бабло підвалило,крадем пошвидше-Сви.реденко
показати весь коментар
01.10.2025 14:27 Відповісти
Все піде на дерібан слуг уродів, на безбідне забезпечення , суддів, прокурворів, всякої прикоритної зеленої шобли. Ну ти Шурми, який втік давно у Німеччину, якого справу розслідує НАБУ і який своєму братіку на окупованому Запоріжжю на сонячні електростанції накинув 300 млн. гривень. Але як члену наглядової ради цей корумпований бєглєц Шурма отримує щомісяця чесно зароблені 500000 грн. Ці гроші із ЄС ідуть не народу, а корумпованій звиздоті слуг москви.
показати весь коментар
01.10.2025 14:28 Відповісти
і зелені потвори це вже розпихали по своїх кишенях...
показати весь коментар
01.10.2025 14:35 Відповісти

