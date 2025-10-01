Наслідки ударів українських дронів: Росія готується почати імпорт бензину з Китаю

Росія може почати імпорт бензину з Китаю та інших азійських країн, щоб перекрити дефіцит пального, що виник після ударів українських дронів по великих нафтопереробних заводах (НПЗ).

За даними російської газети "Коммерсант", окрім КНР Москва також планує купувати бензин у Південній Кореї та Сінгапурі, передає The Moscow Times.

Для цього планують обнулити ввізне мито на пальне, що імпортується через окремі пункти пропуску на Далекому Сході. При цьому держава за рахунок бюджету компенсуватиме імпортерам різницю між світовими цінами та внутрішніми.

Планується, що постачати бензин з Азії зможуть три компанії – "Роснєфть", приватна "Независимая нефтегазовая компания" і державне об'єднання "Промсырьеимпорт". У цьому випадку з'явиться можливість направити до центральної частини РФ більше бензину, який виробляється на сибірських НПЗ – близько 150 тисяч тонн на місяць.

Крім того, уряд РФ сподівається збільшити імпорт бензину з Білорусі, а також скасувати заборону на використання нафтопереробними заводами монометиланіліну (ММА) – октанопідвищуючої присадки, яка дозволяє збільшити випуск. Через високу токсичність та ризики онкології, вона заборонена в більшості країн світу, а в Росії застосовувалася до 2016 року.

Попри заходи щодо захисту об'єктів ПЕК, наразі існують ризики подальшого погіршення ситуації із забезпеченням внутрішнього ринку нафтопродуктами, цитує "Коммерсант" звернення, яке направив російському прем'єру Михайлу Мішустіну віце-прем'єр Олександр Новак.

За рахунок імпорту з Азії та Білорусі, а також зниження екологічних вимог до НПЗ російська влада розраховує направити на внутрішній ринок додатково 350 тисяч тонн бензину і 100 тисяч тонн дизпалива на місяць. Крім ММА, уряд розглядає можливість дозволити продаж бензину з часткою спирту до 10%, а також ослабити деякі інші вимоги.

Як повідомлялося, за підрахунками російського аналітичного агентства "Сиала", станом на 28 вересня на НПЗ по всій країні простоювали 38% потужностей первинної переробки нафти, які могли б переробляти 338 тисяч тонн сировини на добу.

Приблизно 70% простоїв стали результатом атак українських безпілотників: станом на кінець вересня вони вивели з ладу приблизно чверть російської нафтопереробки, або близько 236 тисяч тонн на добу, випливає з оцінок агентства.

Зокрема, у вересні ще чотири російські НПЗ зупинили виробництво після нальотів БПЛА. Серед них – "Кінеф" у Ленінградській області, що посідає друге місце за потужністю в Росії, а також Рязанський НПЗ "Роснєфті", що входить до топ-5 найбільших. Також з 20 вересня зупинив переробку Новокуйбишевський НПЗ, а 22 вересня – Астраханський ГПЗ "Газпрому".

В результаті виробництво бензину за вересень скоротилося на 1 млн тонн, а його дефіцит на внутрішньому ринку досяг 20% від споживання, писало російське видання "Коммерсант" із посиланням на джерело.

Найбільш відчутно це на Далекому Сході та в окупованому Криму, де з початку тижня заборонили продавати більше 30 літрів бензину одному покупцю. Загалом понад 20 регіонів зіткнулися з нестачею палива.