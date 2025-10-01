БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
1 051 19

Наслідки ударів українських дронів: Росія готується почати імпорт бензину з Китаю

пальне,рф

Росія може почати імпорт бензину з Китаю та інших азійських країн, щоб перекрити дефіцит пального, що виник після ударів українських дронів по великих нафтопереробних заводах (НПЗ).

За даними російської газети "Коммерсант", окрім КНР Москва також планує купувати бензин у Південній Кореї та Сінгапурі, передає The Moscow Times.

Для цього планують обнулити ввізне мито на пальне, що імпортується через окремі пункти пропуску на Далекому Сході. При цьому держава за рахунок бюджету компенсуватиме імпортерам різницю між світовими цінами та внутрішніми.

Планується, що постачати бензин з Азії зможуть три компанії – "Роснєфть", приватна "Независимая нефтегазовая компания" і державне об'єднання "Промсырьеимпорт". У цьому випадку з'явиться можливість направити до центральної частини РФ більше бензину, який виробляється на сибірських НПЗ – близько 150 тисяч тонн на місяць.

Крім того, уряд РФ сподівається збільшити імпорт бензину з Білорусі, а також скасувати заборону на використання нафтопереробними заводами монометиланіліну (ММА) – октанопідвищуючої присадки, яка дозволяє збільшити випуск. Через високу токсичність та ризики онкології, вона заборонена в більшості країн світу, а в Росії застосовувалася до 2016 року.

Попри заходи щодо захисту об'єктів ПЕК, наразі існують ризики подальшого погіршення ситуації із забезпеченням внутрішнього ринку нафтопродуктами, цитує "Коммерсант" звернення, яке направив російському прем'єру Михайлу Мішустіну віце-прем'єр Олександр Новак.

За рахунок імпорту з Азії та Білорусі, а також зниження екологічних вимог до НПЗ російська влада розраховує направити на внутрішній ринок додатково 350 тисяч тонн бензину і 100 тисяч тонн дизпалива на місяць. Крім ММА, уряд розглядає можливість дозволити продаж бензину з часткою спирту до 10%, а також ослабити деякі інші вимоги.

Більше новин в Телеграм-каналі Бізнес Цензор!

Як повідомлялося, за підрахунками російського аналітичного агентства "Сиала", станом на 28 вересня на НПЗ по всій країні простоювали 38% потужностей первинної переробки нафти, які могли б переробляти 338 тисяч тонн сировини на добу.

Приблизно 70% простоїв стали результатом атак українських безпілотників: станом на кінець вересня вони вивели з ладу приблизно чверть російської нафтопереробки, або близько 236 тисяч тонн на добу, випливає з оцінок агентства. 

Зокрема, у вересні ще чотири російські НПЗ зупинили виробництво після нальотів БПЛА. Серед них – "Кінеф" у Ленінградській області, що посідає друге місце за потужністю в Росії, а також Рязанський НПЗ "Роснєфті", що входить до топ-5 найбільших. Також з 20 вересня зупинив переробку Новокуйбишевський НПЗ, а 22 вересня – Астраханський ГПЗ "Газпрому".

В результаті виробництво бензину за вересень скоротилося на 1 млн тонн, а його дефіцит на внутрішньому ринку досяг 20% від споживання, писало російське видання "Коммерсант" із посиланням на джерело.

Найбільш відчутно це на Далекому Сході та в окупованому Криму, де з початку тижня заборонили продавати більше 30 літрів бензину одному покупцю. Загалом понад 20 регіонів зіткнулися з нестачею палива.

Автор: 

дефіцит (492) нафта (5081) НПЗ (438) росія (15225) дрони (505) пальне (39)
Топ коментарі
+5
Ослина моча гарний замінник
показати весь коментар
01.10.2025 17:04 Відповісти
+3
А це вже цікаво.
показати весь коментар
01.10.2025 17:03 Відповісти
+3
гарний бізнес: розпродати задешево сировину, потім купити спекулятивно дорого продукт. Класика жанру
показати весь коментар
01.10.2025 17:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А це вже цікаво.
показати весь коментар
01.10.2025 17:03 Відповісти
Ослина моча гарний замінник
показати весь коментар
01.10.2025 17:04 Відповісти
показати весь коментар
01.10.2025 17:20 Відповісти
Gut ! Sehr gut !

.
.
показати весь коментар
01.10.2025 17:06 Відповісти
Що гут то? Що пальне у них всеодно буде?
показати весь коментар
01.10.2025 17:11 Відповісти
авжеж!

але за великі гроші і не скоро

.
показати весь коментар
01.10.2025 17:13 Відповісти
Пора бити по Китаю?
показати весь коментар
01.10.2025 17:10 Відповісти
Нащо? Най Китай заробляє на московитах.
А от як вони з Далекого Сходу доправляти те паливо будуть?
БАМ, ТуркСиб... Мостів там не так і багато, а полотно залізниці одноколійне (здебільшого). Фури на московії ще є... Сподіваюсь, буданга вже пропрацьовує йе питання
показати весь коментар
01.10.2025 17:55 Відповісти
гарний бізнес: розпродати задешево сировину, потім купити спекулятивно дорого продукт. Класика жанру
показати весь коментар
01.10.2025 17:14 Відповісти
Так шо, расьєя вже не бЄнзоколонка?
показати весь коментар
01.10.2025 17:15 Відповісти
гібридна бєнзоколонка
показати весь коментар
01.10.2025 17:22 Відповісти
ну тепер китаю сам сі велів приєднатись до Мадьяра та почати бити по переробним заводах з іншого краю - зі сходу параші. бізнес є бізнес! юані не пахнутьЁ ))
показати весь коментар
01.10.2025 17:18 Відповісти
Двіжуха...
показати весь коментар
01.10.2025 17:19 Відповісти
Пора вже ракетами бити по кремлю. Може на россію китайського президента привезуть бо нинешній серун в чемодан зовсім завонялся.
показати весь коментар
01.10.2025 17:19 Відповісти
Міндіч з аброхамієм та служками, мабуть клепають у гаражах ВРУ, останні серійні екземпляри Фламінго, а потім, уже і ….
показати весь коментар
01.10.2025 17:25 Відповісти
Уявіть якби Єгипет почав імпортувати пісок з Алжиру.
показати весь коментар
01.10.2025 17:24 Відповісти
Ну так пляжі в Абу - Дабі всі з привозного піску . Бо пісок різний буває - і буває шо той шо у вас буває не підходить для пляжу ( чи виробництва пісочних годиників ). Так шо приклад ваш тойво не релевантний тойво .
показати весь коментар
01.10.2025 17:45 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=-h3dfy7l6O0 МАДЯР: Єй,Поліна,там хробак на колінах.Жодна притомна жива істота не постраждала. БумБокс, у фарбах війни
показати весь коментар
01.10.2025 17:42 Відповісти
Китай кацапам скоро ліс продавати буде. З Сибіру.
показати весь коментар
01.10.2025 17:53 Відповісти

