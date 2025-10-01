Зеленський підписав закон, що спрощує ввезення транспорту як гуманітарної допомоги

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону "Про гуманітарну допомогу" щодо врегулювання діяльності гуманітарних організацій".

Документ повернули до парламенту з підписом голови держави 30 вересня, повідомляється на сторінці відповідного законопроєкту №12010.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей закон 18 вересня.

Згідно із пояснювальною запискою, він має спростити на час воєнного стану алгоритм для ввезення транспорту для потреб гуманітарної допомоги, гуманітарної і медичної евакуації, забезпечення життєдіяльності підприємств, установ і організацій, які належать до критичної інфраструктури.

Зокрема, згідно із законом, гуманітарною допомогою визнаються транспортні засоби, які ввозяться для виконання статутних цілей громадських об’єднань зі статусом юридичної особи, благодійних організацій та відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, верифікованих в Україні. Вимоги до таких організацій має встановити Кабмін.