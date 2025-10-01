Паливна криза в Росії: В окупованому Криму знизили ліміт на продаж бензину до 20 літрів "в одні руки"

Окупаційна влада Криму знизила ліміт на продаж бензину із 30 до 20 літрів "в одні руки".

Про це заявив призначений Кремлем голова окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов, передає російський "Коммерсант".

Він пояснив, що "повністю вирівняти ситуацію" з наявністю пального поки що не вдається і пообіцяв оприлюднити оновлену інформацію з цього приводу до вечора п’ятниці.

Тиждень тому Аксьонов визнавав, що проблеми з пальним в окупованому Криму виникли через зниження обсягів виробництва на російських НПЗ після ударів українських дронів. Тоді половина АЗС на півострові припинили продаж бензину.

Втім, тоді він запевняв, що протягом двох днів АЗС окупованого півострова забезпечать необхідним обсягом бензину марки А-95, а упродовж двох тижнів – і бензину марки А-92.

Як повідомлялося, за підрахунками російського аналітичного агентства "Сиала", станом на 28 вересня на НПЗ по всій країні простоювали 38% потужностей первинної переробки нафти, які могли б переробляти 338 тисяч тонн сировини на добу.

Приблизно 70% простоїв стали результатом атак українських безпілотників: станом на кінець вересня вони вивели з ладу приблизно чверть російської нафтопереробки, або близько 236 тисяч тонн на добу, випливає з оцінок агентства.

Зокрема, у вересні ще чотири російські НПЗ зупинили виробництво після нальотів БПЛА. Серед них – "Кінеф" у Ленінградській області, що посідає друге місце за потужністю в Росії, а також Рязанський НПЗ "Роснєфті", що входить до топ-5 найбільших. Також з 20 вересня зупинив переробку Новокуйбишевський НПЗ, а 22 вересня – Астраханський ГПЗ "Газпрому".

В результаті виробництво бензину за вересень скоротилося на 1 млн тонн, а його дефіцит на внутрішньому ринку досяг 20% від споживання, писало російське видання "Коммерсант" із посиланням на джерело.

Найбільш відчутно це на Далекому Сході та в окупованому Криму, де з початку тижня заборонили продавати більше 30 літрів бензину одному покупцю. Загалом понад 20 регіонів зіткнулися з нестачею палива.