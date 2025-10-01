"Генерал Черешня" запускає академію для пілотів дронів-перехоплювачів – мобільну навчальну програму для підрозділів Сил оборони

Індустрія дронів

Defence-tech компанія "Генерал Черешня" оголошує про початок з 1 жовтня 2025 року навчання пілотів дронів-перехоплювачів у "Академії Генерала Черешні" – практичної програми навчання та оперативної підтримки підрозділів, які протидіють БпЛА ворога.

Академія навчатиме операторів БпЛА збивати ударні та розвідувальні дрони флагманським українським дроном-перехоплювачем "Генерал Черешня AIR".

"Генерал Черешня AIR" з'явилися як відповідь на потребу збивати російські розвідувальні дрони, які годинами висіли та корегували удари зокрема по цивільних обʼєктах. Зараз "Генерал Черешня AIR" – лідер на ринку українських дронів-перехоплювачів, у нього на рахунку тисячі знищених ворожих розвідувальних та ударних безпілотників.

Формат "Академії Генерала Черешні" передбачає мобільні навчальні групи, які виїжджатимуть у бригади для практичного навчання роботи саме з перехоплювачами, демонстрацією і сапорт-сесіями. По суті, це полегшений курс з акцентом на практику: пілотування FPV-перехоплювачів, тактикою застосування, базовою діагностикою й обслуговуванням.

Керівником Академії є Олександр "Дракар", військовий, ветеран війни, а також радник зі стратегічних розробок компанії "Генерал Черешня". Першочергово навчання передбачене для військових, які вже працюють на інтенсивних ділянках ЛБЗ та мають потребу у посиленні протиповітряної оборони. А також мобільних груп ППО, що займаються знешкодженням шахедів, які несуть загрозу населеним пунктам та інфраструктурі України.

Заявки від військових приймаються через пошту: [email protected]

Генерал Черешня – українська defence-tech компанія, що займається розробкою та серійним виробництвом ударних FPV-дронів-камікадзе та дронів-перехоплювачів "Генерал Черешня AIR". Всі наші вироби створюються під реальні задачі фронту та використовуються у бойових умовах підрозділами Сил безпеки й оборони України.