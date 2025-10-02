Кабмін ліквідував комісію з підготовки до всеукраїнського перепису населення

Кабінет Міністрів ліквідував Міжвідомчу комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення у звʼязку з "недоцільністю її подальшого функціонування".

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні напередодні пізно увечері, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Він додав, що уряд також визнав такою, що втратила чинність, постанову про утворення цієї комісії №424 від 18 квітня 2018 року.

Більше новин в Телеграм-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, восени 2023 року Кабмін відклав обговорення питання Всеукраїнського перепису населення до кінця воєнного стану. Перед цим на той час міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив про готовність Мінцифри до запровадження технологій перепису населення в режимі онлайн.

Натомість Державна служба статистики до кінця 2025 року планує провести оцінку чисельності населення України, хоча у статистичній службі одразу попередили, що вона не здатна замінити перепис населення, який востаннє відбувся ще у 2001 році.

Станом на 1 січня 2023 року чисельність населення України оцінювалася у 28-34 млн. В Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи вважають, що до 2030 року вона може зменшитися до 24-32 мільйонів у межах кордону до початку повномасштабного вторгнення Росії.