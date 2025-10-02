БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Українські біженці
733 10

Кабмін ліквідував комісію з підготовки до всеукраїнського перепису населення

Кабмін ліквідував комісію з підготовки до перепису населення

Кабінет Міністрів ліквідував Міжвідомчу комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення у звʼязку з "недоцільністю її подальшого функціонування".

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні напередодні пізно увечері, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Він додав, що уряд також визнав такою, що втратила чинність, постанову про утворення цієї комісії №424 від 18 квітня 2018 року.

Більше новин в Телеграм-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, восени 2023 року Кабмін відклав обговорення питання Всеукраїнського перепису населення до кінця воєнного стану. Перед цим на той час міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив про готовність Мінцифри до запровадження технологій перепису населення в режимі онлайн. 

Натомість Державна служба статистики до кінця 2025 року планує провести оцінку чисельності населення України, хоча у статистичній службі одразу попередили, що вона не здатна замінити перепис населення, який востаннє відбувся ще у 2001 році.

Станом на 1 січня 2023 року чисельність населення України оцінювалася у 28-34 млн. В Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи вважають, що до 2030 року вона може зменшитися до 24-32 мільйонів у межах кордону до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Автор: 

Кабмін (7962) перепис населення (38) населення (76) Свириденко Юлія (240)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
І правильно, українці закінчуються, а як нема кого переписувати то і комісія непотрібна...
показати весь коментар
02.10.2025 09:54 Відповісти
+2
Ти вже закінчився?
показати весь коментар
02.10.2025 10:02 Відповісти
+2
Ну... можно було б наприклад тимчасово припинити діяльність цієї Комісії. А вона ліквідована. Цим рішенням зробили більше питань та навіювань.
показати весь коментар
02.10.2025 10:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І правильно, українці закінчуються, а як нема кого переписувати то і комісія непотрібна...
показати весь коментар
02.10.2025 09:54 Відповісти
Ти вже закінчився?
показати весь коментар
02.10.2025 10:02 Відповісти
Ти дибіл, чи як? Так вважає проросійський уряд України, той самий, який досі перекачує кацапську нафту до Європи.
показати весь коментар
02.10.2025 10:51 Відповісти
Стало стидно і смішно
показати весь коментар
02.10.2025 10:02 Відповісти
Навіщо об'єктивні дані, коли Федоров може з Дії будь-які цифри намалювати?

Віртуальні наступи, віртуальні ракети, віртуальний прирост населення, віртуальні вибори...
показати весь коментар
02.10.2025 10:05 Відповісти
Які ще об'єктивні дані? у стані війни ви думаєте треба робити перепис? і що він покаже та скільки грошей і людей виділи під це?
показати весь коментар
02.10.2025 10:47 Відповісти
Ну... можно було б наприклад тимчасово припинити діяльність цієї Комісії. А вона ліквідована. Цим рішенням зробили більше питань та навіювань.
показати весь коментар
02.10.2025 10:05 Відповісти
Зате вже провели перепис у москалів і встановили, що їх не 140 мільйонів, а десь так 80. Може й 70. 60 максимум, і то 20 мільйонів з них - чурки. Решта 40 - алкаші.
показати весь коментар
02.10.2025 10:08 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2025 10:46 Відповісти
ГОЛОВНЕ ТРЕБА ЖДІВ ПОРАХУВАТИ !)
показати весь коментар
02.10.2025 10:53 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 