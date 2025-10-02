БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини інвестиції
883 1

OpenAI обійшла SpaceX Маска і стала найдорожчим стартапом світу з оцінкою $500 мільярдів, – Bloomberg

openai

OpenAI завершила угоду, що дозволила чинним і колишнім співробітникам продати акції на $6,6 млрд, за результатами якої оцінка компанії зросла до $500 млрд.

Це робить OpenAI найдорожчим стартапом світу, випереджаючи SpaceX Ілона Маска, капіталізація якої оцінюється у $400 млрд, повідомляє Bloomberg.

Раніше компанію OpenAI оцінювали у $300 млрд під час раунду фінансування, яке очолював SoftBank.

OpenAI стає найдорожчим стартапом у світі

openai

Паралельно OpenAI веде переговори з Microsoft щодо переходу до традиційної комерційної моделі. Водночас зазначається, що у 2015 році компанію засновували лише як неприбуткову організацію, що розвиває штучний інтелект для суспільної користі.

Раніше повідомлялось, що компаніям, що займаються штучним інтелектом, до 2030 року знадобиться $2 трлн сукупного річного доходу для фінансування обчислювальної потужності, необхідної для задоволення прогнозованого попиту.

Однак їхній дохід, ймовірно, буде на $800 млрд меншим за цю цифру, оскільки зусилля щодо монетизації таких послуг, як ChatGPT, відстають від потреб у витратах на центри обробки даних та пов'язану з ними інфраструктуру.

Автор: 

інвестиції (1630) фінансування (2143) штучний інтелект (312) стартап (215) чат-бот (14)
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Капець, в якому світі ми живемо... "стартап", який виробляє чатбот, який в свою чергу реально не виробляє бувально ніхєра матеріального (та і корисного - вже є дослідження, що "тотальне впровадження ШІ в США фактично не призвело до змін на ринку труда та ефективності праці"), дорожче в головах хом'ячків, за компанію, яка запулює ракети розміром з півтора футбольного поля в космос, та ще і фактично навчилась всі складові тих ракет повторно використовувати...
показати весь коментар
02.10.2025 17:21 Відповісти

