OpenAI обійшла SpaceX Маска і стала найдорожчим стартапом світу з оцінкою $500 мільярдів, – Bloomberg

OpenAI завершила угоду, що дозволила чинним і колишнім співробітникам продати акції на $6,6 млрд, за результатами якої оцінка компанії зросла до $500 млрд.

Це робить OpenAI найдорожчим стартапом світу, випереджаючи SpaceX Ілона Маска, капіталізація якої оцінюється у $400 млрд, повідомляє Bloomberg.

Раніше компанію OpenAI оцінювали у $300 млрд під час раунду фінансування, яке очолював SoftBank.

OpenAI стає найдорожчим стартапом у світі

Паралельно OpenAI веде переговори з Microsoft щодо переходу до традиційної комерційної моделі. Водночас зазначається, що у 2015 році компанію засновували лише як неприбуткову організацію, що розвиває штучний інтелект для суспільної користі.

Раніше повідомлялось, що компаніям, що займаються штучним інтелектом, до 2030 року знадобиться $2 трлн сукупного річного доходу для фінансування обчислювальної потужності, необхідної для задоволення прогнозованого попиту.

Однак їхній дохід, ймовірно, буде на $800 млрд меншим за цю цифру, оскільки зусилля щодо монетизації таких послуг, як ChatGPT, відстають від потреб у витратах на центри обробки даних та пов'язану з ними інфраструктуру.