Кабмін виділив ще 120 мільйонів з бюджету на зарплати у Верховній Раді

Кабінет Міністрів додатково виділив 143 мільйони гривень на забезпечення діяльності Верховної Ради.

Відповідне розпорядження №1060-р від 1 жовтня оприлюднено на офіційному урядовому порталі, повідомляє БізнесЦензор.

Зокрема, уряд передав Управлінню справами Апарату Верховної Ради 143,1 млн грн видатків, передбачених для Міністерства фінансів за бюджетною програмою "Забезпечення інституційної спроможності органів державної влади".

Ці кошти Управління справами ВР спрямує на програму "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради", у тому числі 120,21 млн грн – на оплату праці.

Як повідомлялося, кошторис Верховної Ради на 2025 рік передбачає збільшення видатків на зарплати помічників депутатів.

Зокрема, кошторис передбачає бюджетне фінансування для Управління справами Апарату Верховної Ради у 2025 році на загальну суму 3,14 млрд грн, це майже на 200 млн більше, ніж передбачалось на 2024 рік.

ВР (2950) держбюджет (1685) Кабмін (7962) парламент (1994)
Топ коментарі
+6
А пенсіонери нехай далі дохнуть, за три останні роки вимерло до пів-мільйона пенсіонерів. Це ж ваші батьки, дідусі і бабусі голодують, твою дивізію! До чого тільки дожились.
02.10.2025 14:04
+5
Перебивались з хліба на воду _ шоб не виздихали - нате вам 120 лямів
02.10.2025 13:42
+2
Шо слуги обніщалі і у них зубожіння?
02.10.2025 13:53
показати весь коментар
Ну шо, нормально так служать народу України, аж на 3,14 млрд грн.
02.10.2025 13:42
А вони що кабміну, мабуть недоторканність, або для помету їхнього закон якийсь приймуть. Дебілізм. Це не патріоти, а пройдохи. Люди гинуть, а вони жирують
02.10.2025 13:48
От б...
02.10.2025 13:52
Мадовато .удет Война ж!!!
02.10.2025 13:52
Як повідомлялося, кошторис Верховної Ради на 2025 рік передбачає збільшення видатків на зарплати помічників депутатів....
Видати зарплату разом з повісткою на фронт. Тоді буде зрозуміло. У війну депутати самі можуть попрацювати, хоча звідки там мізкам взятися, якщо освіта у більшості куплена, як і місце в раді
02.10.2025 13:55
А третякова, цей клоповник матрасний продавлений, не вдавиться, су...а!!!😡😡😡😡
02.10.2025 14:02 Відповісти
Їхні точно не голодують.
02.10.2025 14:10
В италии ходити неможуть але на машини йздять!!!!!!!!!
02.10.2025 14:29
В сусідньому топіку, в коментарях, пропонують скоротити зарплату військовим, бо нема грошей.
02.10.2025 14:10
"ара,ти плять что у взрадє работаєш.єщьо і дєньгі с українского народа на зарплату получаєшь..шакал"???
02.10.2025 14:11
Так а військовим???!!!
02.10.2025 14:12
ненажерливі зелені потвори...А воїнам зарплати вони не підіймають
02.10.2025 14:14
От су...и кончені. А як це виглядає з боку ЗСУ - https://www.youtube.com/shorts/o9XL8ZxxQ0o
02.10.2025 14:21
Кінець епохи бідності ч. 20+
02.10.2025 14:25
По третині мільони на кожного нардепа. І не соромно?
02.10.2025 14:26

