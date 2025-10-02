Кабмін виділив ще 120 мільйонів з бюджету на зарплати у Верховній Раді

Кабінет Міністрів додатково виділив 143 мільйони гривень на забезпечення діяльності Верховної Ради.

Відповідне розпорядження №1060-р від 1 жовтня оприлюднено на офіційному урядовому порталі, повідомляє БізнесЦензор.

Зокрема, уряд передав Управлінню справами Апарату Верховної Ради 143,1 млн грн видатків, передбачених для Міністерства фінансів за бюджетною програмою "Забезпечення інституційної спроможності органів державної влади".

Ці кошти Управління справами ВР спрямує на програму "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради", у тому числі 120,21 млн грн – на оплату праці.

Як повідомлялося, кошторис Верховної Ради на 2025 рік передбачає збільшення видатків на зарплати помічників депутатів.

Зокрема, кошторис передбачає бюджетне фінансування для Управління справами Апарату Верховної Ради у 2025 році на загальну суму 3,14 млрд грн, це майже на 200 млн більше, ніж передбачалось на 2024 рік.