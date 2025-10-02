Через російські атаки є знеструмлення у кількох областях, найскладніше – на Сумщині та Чернігівщині
Внаслідок ударів російських безпілотників станом на ранок четверга знеструмлені споживачі у кількох областях.
Найскладніша ситуація – на Сумщині та Чернігівщині, повідомляє пресслужба Міненерго.
Зазначається, що наразі енергетики виконують ремонтно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах. У пріоритеті – заживлення критичної інфраструктури та комунально-побутових споживачів.
У Міненерго додали, що станом на 2 жовтня в окремих регіонах вже почали діяти обмеження споживання електроенергії.
Як повідомлялося, після масованого удару росіян по енергетичній інфраструктурі міста Славутич графіки відключення світла увечері 1 жовтня запровадили у Чернігівській області, повідомили в "Чернігівобленерго". Також через удари армією РФ частково знеструмлені два райони на Сумщині.
Водночас споживачів закликають раціонально користуватися електроенергією, особливо у ранкові та вечірні піки, що значно знижує навантаження на систему.
