Активне використання штучного інтелекту поки не вплинуло на кількість вакансій, – дослідження

З моменту запуску ChatGPT суттєвого впливу технологій штучного інтелекту (ШІ) на зайнятість у США не зафіксовано.

Нове дослідження Yale Budget Lab та Brookings також свідчить, що масового витіснення працівників програмами на основі ШІ наразі не відбувається, повідомляє Financial Times.

Дослідження ґрунтується на офіційній статистиці ринку праці та показниках використання ШІ в індустрії. Автори не знаходять доказів, що генеративний ШІ вже змінює структуру робочих місць швидше, ніж попередні технологічні прориви.

"Ми не в економіці з апокаліпсисом робочих місць – здебільшого усе стабільно", – каже Моллі Кіндер з Brookings.

Дослідники зауважили, що на технологічному ринку справді відбувається швидка перебудова вакансій, однак на економіку загалом суттєво це не впливає.

"Ринок праці наразі демонструє негативні ознаки, тож інтуїтивно здається, що ШІ забирає частину робочих місць. Але ми перевірили багатьма способами і не бачимо ознак цього", – додає Марта Ґімбел з Yale Budget Lab.

Так, рівень безробіття серед випускників 20-24 років у США зріс до 9,3% у серпні, порівняно із 4,4% у квітні, але зміна структури професійних пропозицій не відрізняється від групи 25-29 років. Це свідчить, що труднощі з працевлаштуванням молоді навряд чи зумовлені ШІ.

Водночас топменеджери попереджають про скорочення джунів – працівників нижчої ланки у технологічних компаніях. Звіт British Standards Institution показав, що 39% опитаних уже урізали стартові вакансії, а 43% очікують подальших скорочень за рік. Деякі керівники ШІ-компаній говорять про ризик масового зникнення частини професій.

Водночас економісти вважають ці заяви перебільшеними.

"Є бажання робити щось з ШІ велике, але небагато хто робить щось по-справжньому креативне", – зазначає Дарон Аджемоґлу.

Поряд з цим, Goldman Sachs Research припускає, що ШІ може тимчасово витіснити 6-7% робочої сили США. Команда Yale Budget Lab оновлюватиме моніторинг щомісяця.

Раніше повідомлялось, що штучний інтелект може позбавити роботи частину працівників, насамперед у телефонній та онлайн-підтримці.

Водночас є сфери, де вирішальними лишаються "людський контакт і глибокий зв’язок" – наприклад, у медсестер, зауважив Альтман. Щодо програмістів, на його думку, ШІ підсилить їхні можливості й потенційно підвищить зарплати.