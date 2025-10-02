У Києві розпочинають опалювальний сезон: першими тепло отримають лікарні та школи

Із п’ятниці, 3 жовтня, у столиці розпочнеться опалювальний сезон. На першому етапі тепло почнуть подавати для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Він нагадав, що подача тепла для установ соціальної сфери починатиметься за індивідуальними заявками.

"Цей алгоритм є виправданим для таких закладів, враховуючи їх соціальну спрямованість. Тому рішення про необхідність підключення до тепла ухвалюють керівники закладів і установ. Зважаючи на похолодання, з п’ятниці соціальна сфера вже має можливість підключатись до опалення", – пояснив Кличко.

Він зауважив, що будівлі лікарень, дитсадків, шкіл оснащені індивідуальними тепловими пунктами, які дозволяють регулювати постачання тепла.

Водночас мер столиці уточнив, що рішення про підключення до опалення житлових будинків ухвалюватимуть окремо.

"Щодо початку опалювального сезону в житлових будинках. Перш, ніж ухвалити таке рішення, маємо зважити всі фактори: раціональне використання енергоносіїв, недоцільність зайвих витрат на тепло мешканцями, а також ситуацію в енергосистемі. До уваги слід брати не тільки поточні, а й прогнозні температурні показники. Щоб економити і кошти мешканців міста, і енергоресурси", – додав Кличко.

Як повідомлялося, попередній опалювальний сезон у Києві завершився 24 березня. Минулого року для об’єктів соціальної сфери він розпочався 9 жовтня, із 16 жовтня до опалення почали підключати житлові будинки.