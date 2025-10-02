У Придністров’ї запровадили жорстку економію газу через проблеми з "фінансовим потоком" із Росії

Влада невизнаного Придністров'я оголосила про запровадження режиму економії газу.

Про це заявив "міністр економічного розвитку" регіону Сергій Оболонік, повідомляє молдовське видання Newsmaker.

За його словами, обмеження запровадили через "несприятливі обставини, пов'язані з необхідністю відновлення фінансового потоку допомоги з Росії".

Чиновник запевнив, що наразі режим економії газу запроваджено на півтора тижні.

"Протягом цього періоду відпустка газу проводитиметься у режимі жорсткої економії. У пріоритетному порядку – виробництво електроенергії для населення, на побутові та гуманітарні потреби. Після закінчення цього періоду всі споживачі та потреби Придністров'я забезпечуватимуться газом у нормальному режимі. Я маю на увазі промислових та комерційних споживачів, роботу у сфері теплоенергетики", – пообіяв Оболонік.

Як повідомлялося, з 11 лютого невизнане Придністров’я почало отримувати газ від угорської компанії MET Gas and Energy Marketing AG. Ця компанія закуповує газ, а платить за нього – зареєстрована в Дубаї компанія JNX General Trading L.L.C.

Лідер проросійської влади Придністров’я Вадим Красносельський розповідав, що газ з Угорщини надходитиме до регіону "за російської кредитної та функціональної підтримки" і дякував представникам Міністерства енергетики РФ за допомогу.

Така схема постачання газу виникла після того, як з 1 січня російський "Газпром" зупинив постачання газу за контрактом з компанією Moldovagaz, який в останні роки отримували споживачі на території невизнаного Придністров'я.

Відтак, розташована у регіоні Молдовська ДРЕС взимку 2025 року переходила на спалювання вугілля і суттєво знизила генерацію, а у Придністров'ї відключили газ у котельнях, приватному секторі і багатоквартирних будинках з автономним опаленням. Також мешканці регіону залишилися без централізованого опалення і гарячого водопостачання. Згодом у регіоні почалися відключення електроенергії.

Найбільші енергетичні компанії Молдови – Moldovagaz та Energocom – надіслали владі невизнаного Придністров'я пропозицію допомогти з організацією закупівель газу на ринкових умовах у Європі для забезпечення мешканців лівого берега Дністра. Проте у Придністров’ї відмовились від допомоги Молдови і очікували, що російський "Газпром" відновить постачання газу.

Молдовська ДРЕС забезпечувала до 90% споживання електроенергії у Молдові. Після того, як ця електростанція припинила постачати електроенергію, Молдова почала імпортувати купувати її у Румунії та в інших країнах.