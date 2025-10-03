Ціни на нафту впали до мінімуму з травня: Країни ОПЕК активно нарощують видобуток

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) збільшила видобуток нафти у вересні на 400 000 барелів на добу (б/д) – загальний обсяг видобутку минулого місяця зріс до 29,05 мільйона б/д.

Про це свідчать підрахунки Bloomberg на основі даних відстеження суден, інформації від посадовців та оцінкок консультантів Rapidan Energy Group, FGE, Kpler Ltd. та Rystad Energy.

Таким чином 12 країн картелю завершили відновлення видобутку в обсязі 2,2 мільйона барелів нафти на добу, завершивши дію обмежень, запроваджених у 2023 році.

Таким чином Саудівська Аравія та її партнери прагнуть повернути частку ринку, втрачену за роки обмежень видобутку. Наразі коаліція зараз перейшла до поступового скасування ще одного етапу обмежень в обсязі 1,65 мільйона б/д.

Більше новин в Телеграм-каналі Бізнес Цензор

Зокрема, Саудівська Аравія збільшила видобуток у вересні на 320 тис. барелів – до 9,98 мільйона б/д., що точно відповідає її квоті у межах домовленостей ОПЕК+ на цей місяць. При цьому експорт саудівської нафти зріс до 18-місячного максимуму, свідчать підрахунки Bloomberg.

Також до максимуму за останні 5 років зріс експорт нафти з Венесуели, після того як Chevron Corp. отримала ліцензію на продовження діяльності у цій країні попри санкції США. Країна збільшила видобуток на 90 тис. барелів – до 1 мільйона б/д.

Видобуток в Іраку залишався стабільним на рівні 4,32 мільйона б/д. Втім, цей рівень вже значно перевищує цільовий показник ОПЕК+.

Після публікації цих даних ціни на нафту впали до найнижчого рівня за майже п'ять місяців.

Зокрема, ціна на американську нафту West Texas Intermediate впала більш ніж на 2% на торгах у четвер – до $60,48 за барель, що є найнижчим показником з початку травня. Ціна на Brent знизилася до близько $64 за барель, що є найнижчим показником з кінця травня.

Очікується, що країни-учасниці угоди ОПЕК+ на зустрічі цими вихідними домовляться до додаткове збільшення квот на видобуток. Водночас на ціни тисне шатдаун у США, зазначає Bloomberg.