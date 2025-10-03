"Офіс інвестнянь" отримав нову керівницю. Що про неї відомо

Новою виконавчою директоркою державної установи "Офіс із залучення та підтримки іноземних інвестицій" (UkraineInvest) призначили Марину Хлистун.

Напередодні міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев представив її колективу, повідомляє пресслужба міністерства.

За його словами, Марина Хлистун має 15 років досвіду у приватному секторі, а до останнього часу вона очолювала Департамент залучення інвестицій у Мінекономіки.

За даними реєстру декларацій, до початку роботи в Мінекономіки у 2024 році Марина Хлистун працювала у ТОВ "Аерохендлінг", яку раніше пов’язували з Ігорем Коломойським. До жовтня 2024 року їй також належало 25% у ТОВ "СКНП Груп".

"Провідні DFIs, МФО, банки розвитку готові працювати на українському ринку та залучати в Україну приватний капітал. Аби ці можливості перетворилися на реальні проєкти, нам потрібна була людина, яка глибоко розуміє бізнес, специфіку залучення інвестицій в процеси управління змінами. І Марина є саме такою лідеркою, яка з досвідом понад 15 років у приватному секторі прийшла свідомо на держслужбу", – прокоментував призначення Соболев.

Більше новин в Телеграм-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, UkraineInvest займається супроводженням інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями, які мають право на низку пільг згідно із ініційованим президентом Володимиром Зеленським так званим "законом про інвестнянь".

Наразі у межах цього законо укладено чотири інвестиційниі угоди.

Так, перший договір наприкінці минулого року уклали між Кабміном і ТОВ "Астарта-Київ" та ТОВ "Астарта Агро Протеїн", які планують збудувати завод із переробки соєвого шроту.

Другий договір уклали з ТОВ "Буковель" та ТОВ "Аквапарк" родини нардепа Ігоря Палиці, які будують найбільший у Східній Європі аквапарк на гірськолижному курорті Буковель.

Третій та четвертий договори у червні 2025 року уклали з ТОВ "СлавСкі" і ТОВ "Рожанка парк" власника мережі АЗС "ОККО" Віталія Антонова, які планують будівництво гірського курорту GORO Mountain Resort.

Нагадаємо, ержавна програма підтримки проєктів зі значними інвестиціями передбачає компенсацію до 30% капітальних інвестицій для проектів вартістю від 12 мільйонів євро через ряд форм державної підтримки.

Зокрема передбачено: