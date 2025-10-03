Україна заблокувала активи 15 тисяч осіб, майно 87 фігурантів санкційних списків конфіскували, – Мінюст

Міністерство юстиції подало до суду 79 позовних заяв про застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб.

Про це повідомила директорка Департаменту санкційної політики та представництва в судах Міністерства юстиції Олена Вакуленко, інформує пресслужба міністерства.

За її словами, за результатами розгляду цих позовів у 72 справах ухвалено судові рішення, хоча частина із них оскаржуються або переглядаються за нововиявленими обставинами. Ще 7 справ перебувають на розгляді в суді першої інстанції.

При цьому набрали законної сили рішення судів про стягнення у дохід держави активів 87 підсанкційних осіб. Йдеться, зокрема, про активи, що належали російським олігархам, депутатам, колаборантам та компаніям, пов’язаним із військово-промисловим комплексом РФ, уточнила Вакуленко.

Вона нагадала, що з травня 2022 року указами президента України введено в дію 110 рішень РНБО про санкції щодо приблизно 17 800 осіб, з них санкції у вигляді блокування активів застосовано до близько 15 000 осіб.

Вакуленко додала, що для виявлення активів осіб, на яких накладено санкцію у виді блокування активів, Мін’юст направив понад 22 000 запитів та опрацював майже 18 000 відповідей.

Як повідомлялося, наприкінці вересня Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) позов про конфіскацію активів російського бізнесмена Сергія Кабаргіна. Зокрема, Мін’юст просить застосувати санкції у виді стягнення в дохід держави 52,7595% акцій АТ "Кіровоградське рудоуправління", які досі належать громадянину РФ.