Антимонопольний комітет відкрив справу проти найбільших аптечних мереж: є ознаки змови

Антимонопольний комітет (АМКУ) 2 жовтня розпочав розгляд справи щодо 155 суб’єктів у складі п’яти найбільших аптечних груп.

АМКУ підозрює їх у порушенні антимонопольного законодавства у вигляді здійснення антиконкурентних узгоджених дій, що може призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції на ринку, повідомляє пресслужба регулятора.

Йдеться про аптечні мережі "Аптека "АНЦ", Аптека "Доброго дня", Аптека "9-1-1", Аптека "Подорожник", Аптека "Бажаємо здоров’я", що разом контролюють 64% роздрібного товарообігу та володіють 42% усіх аптечних точок (загалом 7742 торгові точки). На думку Комітету, ці групи мають ознаки ринкової влади і можуть істотно впливати на умови обігу товарів.

Водночас проведений АМКУ аналіз свідчить, що з лютого в аптеках цих мереж простежується зменшення обсягів реалізації окремих препаратів трьох вітчизняних виробників через обмеження їх наявності. Водночас попит залишався відносно стабільним, а падіння споживання пов’язують із вдаваним зменшенням присутності товарів на полицях.

"Отже, такі узгоджені дії аптечних груп "Аптека "АНЦ", Аптека "Доброго дня", Аптека "9-1-1", Аптека "Подорожник", Аптека "Бажаємо здоров’я", які полягають в обмеженні обсягів реалізації лікарських засобів трьох вітчизняних виробників, можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції. Вказане порушення тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством", – додали в АМКУ.

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців. Із 1 березня ціни на 100 найпопулярніших медичних засобів мали знизитися на 30%.

На виконання рішення РНБО Кабмін обмежив максимальну торговельну націнку аптек при продажі ліків, а також запровадив низку інших обмежень. Своєю чергою українські фармвиробники погодилися знизити ціни на понад 200 препаратів, починаючи з березня.

Втім, реалізація цих рішень досі викликає суперечності між українськими виробниками ліків та найбільшими мережами аптек.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Як Зеленський наказав "найбільш затребуваним" лікам дешевшати

Коментувати
Як відкрив,так і закриє...
показати весь коментар
03.10.2025 14:24 Відповісти
"Дарниця" не хоче знижувати ціни , тож знову діє через владу .
показати весь коментар
03.10.2025 14:45 Відповісти
Пам'ятаю як в часи ковіду деякі істоти- власники аптек, продавали маски, котрім ціна по 2 гривні по 20, 25 та й більше.... Таких потрібно розстрілювати або на довічне! Це паразити котрі харчуються на крові нації.
показати весь коментар
03.10.2025 14:46 Відповісти
По твоєму аптека ці маски виробляє , і сама встановлює ціну ?
показати весь коментар
03.10.2025 15:25 Відповісти
Чергова спроба плісняви відволекти увагу суспільства від Фламінго, Нептунів, дронів та золотих унітазів....
показати весь коментар
03.10.2025 15:23 Відповісти
Ознаки змови не аптек. а аптечної мафії і керівництва державою. Ну не можуть нормально існувати 6-7 однакових магазинів на 500 метрах вулиці - а аптеки можуть, і шукають місце для восьмої! ТОбто конкуренція відсутня як поняття, цінова змова присутня. До речі - в цивілізованих країнах перший показник картельної змови - відсутність агресивної реклами проти конкурентів! а у нас усі лікі рекламуються в "усіх аптеках міста"...
показати весь коментар
03.10.2025 16:18 Відповісти

