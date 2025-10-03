Туреччина слідом за Угорщиною відкинула заклики Трампа припинити купувати нафту в Росії

Рішення про закупівлі російської нафти ухвалюють приватні нафтопереробні компанії, а не влада Туреччини.

Про це міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар заявив в інтерв'ю ​​телеканалу CNNTurk, передає Bloomberg.

"Це, по суті, рішення приватних компаній, дистриб'юторів та нафтопереробних заводів", – заявив турецький міністр.

Він додав, що турецькі нафтопереробні заводи розраховані на переробку нафти з сусідніх джерел, що робить імпорт з Росії технічною необхідністю, а також комерційним рішенням.

Щодо закупівлі природного газу з Росії, Байрактар ​наголосив, що Туреччина має диверсифікувати постачання енергоносіїв напередодні зими "без будь-якої дискримінації".

"Нам потрібно купувати газ з Росії, Азербайджану, Ірану, Туркменістану, де тільки можна", – сказав він.

Ці заяви турецького міністра можуть свідчити про небажання Анкари небажання дотримуватися закликів президента США Дональда Трампа розірвати енергетичні зв'язки з Москвою, зазначає Bloomberg.

Під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом минулого тижня Дональд Трамп закликав його припинити купувати нафту з Росії, допоки Кремль продовжує війну проти України. Туреччина є одним з найбільших імпортерів російських нафти та газу.

Як повідомлялося, раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив, що його країна не має виходу до моря, а тому не може відмовитися від постачання російських енергоносіїв трубопроводами без значної шкоди для економіки.

Він додав, що угорський уряд керуватиметься власними інтересами в енергетичних закупівлях і не зобов’язаний приймати настанови Вашингтона.

Угорщина – член ЄС і НАТО, але в останні роки уряд країни підтримує політичні та енергетичні контакти з Росією. Коментарі Орбана пролунали після того, як Трамп публічно закликав союзників припинити закупівлі російських енергоресурсів і, зокрема, обговорював це з Орбаном.