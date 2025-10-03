БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Гривня завершує тиждень зміцненням: Нацбанк встановив офіційний курс на понеділок

Офіційний курс долара і євро НБУ на 6 жовтня

Гривня зміцнюється щодо долара США і євро наприкінці робочого тижня після зниження у попередні дні.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на понеділок, 6 жовтня, на рівні 41,2286 грн/$, порівняно із 41,2764 грн/$ у п'ятницю. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 12 копійок – до 48,3818 грн за євро. 2 липня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 49,4093 грн за євро.

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

валюта (2354) гривня (1674) курс (1628) НБУ (9605) обмін валюти (821)
не зовсім зрозуміло яким чином зельоне ВЕЛИКЕ Крадівництво у крипту укріпляє гривню ))
03.10.2025 16:30 Відповісти

