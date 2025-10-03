Нацбанк купив два новеньких мінівени Hyundai у найвищій комплектації за 5,3 мільйона

Національний банк України (НБУ) 30 вересня за результатами тендеру замовив ТОВ "Автоберег" два легкові автомобілі за 5,33 мільйона гривень.

За умовами угоди, до кінця місяця замовник отримає два чорні повнопривідні мінівени Hyundai Staria 2.2 CRDi 8AT 4WD на сім місць 2025 року випуску по 2,67 млн грн за одиницю, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Автівки замовили у найвищій комплектації 7-Top, зауважує видання.

Вони матимуть дизельний двигун об’ємом 2,2 л потужністю 177 к. с., автоматичну коробку передач, різні системи безпеки, клімат-контроль, круїз-контроль, передній та задній парктроніки, систему кругового огляду, пакет активної безпеки Hyndai Smart Sense, електропривід дверей пасажирського салону, підігрів не лише переднього, а й середнього ряду сидінь, а також преміальну акустику BOSE.

З-поміж додаткового обладнання передбачено додатковий комплект із п’яти одиниць зимової гуми та набір автомобіліста в сумці-органайзері. Гарантія на авто становитиме п’ять років або 100 000 км пробігу.

У салонах мінівен у комплектації 7-Top коштує 2,59 млн грн без додаткового обладнання.

Більше новин в Телеграм-каналі Бізнес Цензор

Фірма "Автоберег" отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Її директором та власником є киянин Олексій Кондрачук.

Як повідомлялося, раніше державний "Укртрансгаз" 17 вересня також замовив ТОВ "Автоберег" два чорні повнопривідні мінівени Hyundai Staria 2,2 CRDi у найвищій комплектації 7-Top 2025 року випуску, але по 2,74 млн грн за одиницю.