Польща підписала угоду про приєднання до системи трубопроводів НАТО. Вартість проєкту перевищує $5 мільярдів

Польща 3 жовтня підписала попередню угоду про приєднання до системи трубопроводів НАТО, а також будівництва на території країни паливосховищ для потреб військ Північноатлантичного альянсу.

Угоду було підписано між Інвестиційним департаментом НАТО і польською компанією з експлуатації нафтопроводів "Дружба" PERN SA., передає Укрінформ.

Вартість усієї інвестиції оцінюється в 20 млрд злотих (понад $5,5 млрд).

"Ідеться про проєкт, який, якщо крок за кроком його буде завершено, коштуватиме 20 млрд злотих. Ідеться про будівництво трубопроводів протяжністю 300 кілометрів – від німецького кордону до бази PERN поблизу Бидгоща. І йдеться про одну з найбільших інвестицій у польську безпеку за останні 30 років", – сказав заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик.

Він зазначив, що перші переговори про включення Польщі до цієї системи розпочалися у 2014 році, після окупації українського Криму Росією.

"Тоді на робочому рівні, на рівні НАТО, виникла концепція, що країни НАТО, які приєдналися до альянсу в 1999 році (Польща, Чехія, Угорщина, – ред.), можуть стати частиною цієї великої системи. Ми боремося за цей проєкт вже 11 років", – підкреслив Томчик.

За його словами, НАТО надало Польщі кошти на планування та розробку цих інвестицій. Він додав, що це здійснюватиме Інвестиційний департамент НАТО – орган, що підпорядковується міністру національної оборони Польщі.

Томчик також уточнив, що після завершення етапу планування та проєктування для остаточного затвердження будівництва польської ділянки трубопроводів НАТО необхідною буде згода всіх країн Альянсу.

Нагадаємо, вранці 18 серпня Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.