БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Модернізація прикордонної інфраструктури
272 2

Кабмін виділив Держприкордонслужбі ще 1 мільярд з резервного фонду

кордон

Кабінет Міністрів виділив з Резервного фонду держбюджету 1 мільярд гривень для Державної прикордонної служби.

Відповідне розпорядження №1085-р від 3 жовтня оприлюднено на офіційному урядовому порталі, повідомляє БізнесЦензор.

"Виділити Міністерству внутрішніх справ (для Адміністрації Державної прикордонної служби) 1 мільярд гривень для здійснення заходів, пов’язаних із зміцненням обороноздатності держави", – сказано в документі.

Своєю чергою МВС має у тижневий строк за погодженням з Мінекономіки та Мінфіном затвердити перелік витрат, на які спрямують виділені кошти.

Більше новин в Телеграм-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, наприкінці вересня Кабмін також виділив з Резервного фонду держбюджету ще 333 мільйони гривень на завершення зведення фортифікаційних укріплень на Сумщині.

Автор: 

держбюджет (1688) Держприкордонслужба ДПСУ (623) Кабмін (7964)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На деяких ділянках західного кордону я їм взагалі нічого не платив би. Навпаки, заставив би всю амуніцію та зброю за свої купувати.
показати весь коментар
03.10.2025 17:25 Відповісти
ДПСУ розігнав БПЛА підрозділ і отримав мільярд на розкрадання
показати весь коментар
03.10.2025 17:47 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 