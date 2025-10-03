Кабмін виділив Держприкордонслужбі ще 1 мільярд з резервного фонду
Кабінет Міністрів виділив з Резервного фонду держбюджету 1 мільярд гривень для Державної прикордонної служби.
Відповідне розпорядження №1085-р від 3 жовтня оприлюднено на офіційному урядовому порталі, повідомляє БізнесЦензор.
"Виділити Міністерству внутрішніх справ (для Адміністрації Державної прикордонної служби) 1 мільярд гривень для здійснення заходів, пов’язаних із зміцненням обороноздатності держави", – сказано в документі.
Своєю чергою МВС має у тижневий строк за погодженням з Мінекономіки та Мінфіном затвердити перелік витрат, на які спрямують виділені кошти.
Як повідомлялося, наприкінці вересня Кабмін також виділив з Резервного фонду держбюджету ще 333 мільйони гривень на завершення зведення фортифікаційних укріплень на Сумщині.
