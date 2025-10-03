БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Попит населення на валюту зростає п’ятий місяць поспіль: У вересні українці скупили майже $360 мільйонів

Обсяги купівлі валюти населенням у вересні 2025 року перевищили обсяги її продажу на $355,99 млн.

Це дещо більше, ніж у серпні ($355,99 млн), липні ($269,9 млн), червні ($282,02 млн), травні ($248 млн) та квітні ($189,5 млн), коли цей показник був найменшим із серпня 2023 року, свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Зокрема, українці у вересні купили готівкової валюти на $1,89 млрд, а продали – на $1,5 млрд.

Крім того, фізичні особи придбали безготівкової валюти на $323,26 млн, а продали – на $349,97 млн.

Загалом від початку 2025 року обсяги купівлі валюти населенням перевищили обсяги продажу на $8,85 млрд.

попит населення на валюту у вересні 2025 року

Як повідомлялося, найближчим часом попит населення на валюту може зрости, розповідав перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук на початку вересня. Втім, за його словами, збільшення чистого попиту населення на валюту у червні-липні до $270-280 млн несуттєве, порівнюючи з чистим попитом до $1 млрд на місяць минулого року чи на початку цього року. 

Нагадаємо, у 2024 році населення купило валюти на $12,22 млрд більше ніж продало, хоча у 2023 році чиста купівля валюти населенням становила $4,79 млрд, а у 2022 році – лише $0,88 млрд.

українці "вірять" зельоним гнидам просто )
показати весь коментар
03.10.2025 18:29 Відповісти
Щось більшість того населення працює на Банковій та поблизу.
показати весь коментар
03.10.2025 18:54 Відповісти
щось пішло не так з країною мрій
показати весь коментар
03.10.2025 18:58 Відповісти
Які українці? Можна список? Впевнена він вкладеться на пару листів формату А4
показати весь коментар
03.10.2025 19:17 Відповісти

