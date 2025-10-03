Україна повернула зі США заблоковані $44 мільйони з рахунків "Промінвестбанку"

Сума надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, у серпні цього року склала 1,9 млрд грн. Із цих коштів 1,84 млрд грн надійшло з кореспондентських рахунків до АТ "Промінвестбанк".

Як повідомляється, Фонд довів приналежність коштів на кореспондентських рахунках "Промінвестбанку" державі Україна, вивільнив кошти з-під санкційного блокування і повернув до банку близько $44 млн. Згодом Фонд, відповідно до рішення Ради національної безпеки й оборони, перерахував ці кошти до держбюджету України.

Також у серпні банки, що ліквідуються Фондом, отримали 34,7 млн грн від погашення кредитів. Ще 16,8 млн грн надійшло від реалізації активів, 5,5 млн грн – від доходів за цінними паперами, 2,6 млн грн – від оренди майна.

Загалом від початку 2025 року до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, надійшло понад 4,3 млрд грн.

Нагадаємо, 25 лютого 2022 року Національний банк України відкликав банківські ліцензії та відправив у ліквідацію "Промінвестбанк", що належав російській держкорпорації ВЕБ.РФ, та "Міжнародний резервний банк", що належав "Сбєрбанку Росії". У травні 2022 року РНБО ухвалила рішення про примусове вилучення акцій цих банків. Відповідно Фонд замінив "материнські" структури російських банків в реєстрі кредиторів на державу Україна.

Під час ліквідації "Промінвестбанку" було встановлено, що на його кореспондентському рахунку в Bank of New York Mellon (США) розміщено $2 млн та понад 36,6 млн євро. У 2022 році ці кошти були заблоковані американською стороною у зв'язку із запровадженням США санкцій проти банку як дочірньої компанії російської ВЕБ.РФ.

Як повідомлялося, в березні 2025 року Фонд гарантування вкладів домігся зняття арешту з коштів "Промінвестбанку" в США у сумі понад $2 млн та понад 36,6 млн євро та довів належність цих коштів державі Україна.