"Приватбанк" попередив про зупинку платежів у ніч на суботу. Які сервіси не працюватимуть?
У ніч на 4 жовтня державний "Приватбанк" проведе планові регламентні роботи процесингового центру, тому з 00:05 і до 6:30 ранку суботи сервіси оплати картками не працюватимуть.
Крім того, в цей час не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали, повідомляє пресслужба банку.
"Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками – радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин", – додали у банку.
Як повідомлялося, наприкінці серпня "Приватбанк" оновив свій додаток "Приват24".
