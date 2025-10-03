БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини банки
"Приватбанк" попередив про зупинку платежів у ніч на суботу. Які сервіси не працюватимуть?

У ніч на 4 жовтня державний "Приватбанк" проведе планові регламентні роботи процесингового центру, тому з 00:05 і до 6:30 ранку суботи сервіси оплати картками не працюватимуть.

Крім того, в цей час не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали, повідомляє пресслужба банку.

"Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками – радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин", – додали у банку.

Як повідомлялося, наприкінці серпня "Приватбанк" оновив свій додаток "Приват24".

банки (7137) НБУ (9605) розрахунки (84) ПриватБанк (1812)
