США та Європа могли витратити понад $250 мільйонів на утримання арештованих яхт російських мільярдерів

Від моменту введення міжнародних санкцій проти російських бізнесменів у 2022 році їхні заарештовані супер'яхти стоять у портах і вимагають величезних витрат на утримання – екіпаж, стоянку, технічне обслуговування та ремонти.

У середньому утримання власником яхти довжиною понад 50 метрів обходиться в 5-12% і вище вартості, яка зазвичай перевищує $100 млн, пише The Moscow Times.

Три роки простою в італійському портовому місті Трієст яхти Sailing Yacht A, що належить російському мільярдеру Андрєю Мельниченку і затриманій відповідно до санкцій, обійшлися в $32 млн.

Утримання яхти стало головним болем для міста і мера Трієста Роберто Діпіацца, який не приховує невдоволення витратами до 30 тис. євро на день. На борту отримує зарплату екіпаж, який підтримує роботу основних систем. Патрулі служби безпеки стежать за судном, портові лоцмани чергують, паливо витрачається для генераторів, свою частку отримують страховики.

Юридично судно Sailing Yacht A перебуває під адміністративним арештом. Суди ухвалили, що заморожене майно має бути повернене в тому самому стані в разі скасування санкцій, а Італія має покрити витрати.

Мельниченко, якщо поверне собі контроль над яхтою, зможе отримати рахунок від держави на відшкодування витрат за 143-метрове судно.

Також в Італії знаходиться Scheherazade – яхта, яку приписують президенту РФ Владіміру Путіну, щорічно вимагала кілька десятків мільйонів доларів.

У країні також знаходяться інші яхти, включно з Lady M Алексєя Мордашова.

За даними Bloomberg, за утримання яхт платило італійське агентство з управління державним майном, а сума щорічних витрат на ці та інші яхти оцінювалася в $120 млн за три роки.

В інших країнах також багато витрачають на яхти, які простоюють.

Яхта Amadea, пов'язана з Сулейманом Керимовим, обійшлася американським платникам податків у понад $30 млн, утримання яхти Le Grand Bleu Євгенія Швідлера в Пуерто-Ріко (США) потребує порівнянних витрат.

Влада Німеччини витрачає гроші на супер'яхту Dilbar (156 метрів), що раніше приписували Алішеру Усманову. Її щомісячні витрати раніше становили близько $2 млн, сумарно власник витрачав на неї понад $70 млн. на рік.

В Іспанії знаходиться 135-метрова яхта Crescent, пов'язана з главою "Роснєфті" Ігорем Сечіним, і щомісячними витратами під час експлуатації власником під $5 млн. Також Мадрид заарештував яхту Tango, пов'язану з олігархом Віктором Вексельбергом, та Valerie, глави "Ростеху" Сергея Чемезова.

У Великій Британії досі перебуває яхта Phi бізнесмена Сергєя Науменка, зі щомісячними витратами $400 тис. Загальні витрати на неї становлять $ 14,4 млн.

Однак це далеко не всі заарештовані яхти, яких було заарештовано кілька десятків і багато назв не було розкрито.

Загальна вартість лише цих 10 яхт за оцінками яхтових порталів становить $3,4 млрд.

Якщо припустити, що обслуговування в середньому складе близько $8-10 млн на рік, то може перевищувати $240-300 млн за три роки.

Якщо виходити з мінімальної вартості обслуговування під час експлуатації власником (5%) – то понад $600 млн.

Раніше цього року повідомлялося, що Туреччина будує в Стамбулі хаб для обслуговування найдорожчих яхт російських олігархів. Такий новий бізнес став великим напрямком для турецьких верфей, оскільки Туреччина стала популярний місцем для росіян, які обходять західні санкції.

стало відомо, що флот російських багатіїв зазнав повного розгрому після введення санкцій країнами Заходу за розв'язану Росією війну проти України. Так, із більш ніж 70 великих яхт у минулому до поточного моменту залишилося близько третини.

Більшість заможних росіян розпродують яхти вже третій рік. Найчастіше їх скуповують заможні американці. За останні роки свої яхти продали понад десяток росіян.