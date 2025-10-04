Європарламент планує пришвидшити відмову від російської нафти й газу, – Bloomberg

Промисловий комітет Європарламенту готує поправки до плану RePowerEU з метою прискорити повний розрив із російськими енергоносіями.

Згідно із проєктом, нові закупівлі газу з РФ заборонять уже з початку 2026 року, короткострокові чинні контракти дозволять завершити до середини червня 2026 року, а довгострокові – до 1 січня 2027 року , повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що голосування в комітеті заплановане на 16 жовтня, після чого позиції парламенту та країн-членів зведуть у переговорному процесі.

Поправки узгоджуються із санкційним пакетом ЄС та доповнюють його довгостроковою нормою, причому ухвалення змін до RePowerEU потребує кваліфікованої більшості в Раді ЄС та більшості в парламенті – на відміну від санкцій, що вимагають одностайності.

Паралельно Єврокомісія просуває мита на постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" до Угорщини й Словаччини.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Попри диверсифікацію постачальників, в ЄС близько 15% імпорту СПГ і далі припадає на Росію – щомісячний чек оцінюється у 500–700 млн євро, однак очікуваний профіцит світового газового ринку у другій половині 2026 року значно знижує ризики дефіциту навіть під час прискореного витіснення російських енергоносіїв.

Раніше повідомлялось, доходи федерального бюджету РФ від нафти і газу у вересні впали до 582,5 млрд рублів, що на 24,5% менше, ніж за аналогічний період торік.

Загалом за підсумками січня-вересня 2025 року нафтогазові надходження федерального бюджету РФ становили 6,61 трильйона рублів, що на 20,6% менше у річному вимірі.