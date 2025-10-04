Кабмін дозволив підприємствам ОПК закривати дані про себе у публічних реєстрах та сервісах

Кабінет Міністрів затвердив Порядок тимчасового обмеження доступу до інформації щодо підприємств, установ та організацій у сфері оборонно-промислового комплексу.

Відповідна постанова №1257 від 3 жовтня оприлюднена на офіційному урядовому порталі, повідомляє БізнесЦензор.

Згідно із затвердженим порядком, визнані критично важливими підприємства ОПК зможуть надсилати до Міноборони запит про обмеження доступу до інформації щодо них, який має містити:

найменування підприємства;

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

перелік публічних електронних реєстрів та електронних інформаційних ресурсів (або конкретної інформації із таких публічних електронних реєстрів та електронних інформаційних ресурсів), щодо яких у підприємства є потреба в тимчасовому обмеженні доступу до інформації про нього;

перелік постачальників електронних комунікаційних послуг, за допомогою веб-сайтів (веб-порталів та інших веб-ресурсів, мобільних додатків) яких здійснюється оприлюднення такої інформації;

копію наказу про визначення підприємства критично важливим (крім випадків, коли відповідний наказ був виданий Міноборони).

Своєю чергою Міноборони протягом трьох робочих днів має повідомити постачальника послуг про необхідність протягом 5 днів обмежити доступ до інформації, наведеної у запиті підприємства ОПК.

У подальшому приховані дані можуть відкрити або після завершення воєнного стану, або ж у випадку втрати таким підприємством статусу критичності, або ж на прохання такого підприємства.

Як повідомлялося, у вересні президент Володимир Зеленський підписав закон, який обмежив доступ до відомостей про власників всіх об’єктів нерухомого майна у державних реєстрах.

Влада пояснювала ухвалення закону необхідністю обмежити доступ до даних реєстрів про місцезнаходження об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок, які належать підприємствам ОПК. Однак фактично закон у тому числі обмежив доступ до даних про нерухомість родин депутатів та посадовців, набуту під час війни, що значно ускладнить роботу для журналістів з виявлення махінацій з нерухомістю, зокрема корупційних.