Обрали російський варіант: Країни ОПЕК+ домовилися про мінімальне збільшення квот на видобуток нафти

Вісім країн-учасниць угоди про обмеження видобутку нафти ОПЕК+ (Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман) домовилися збільшити квоти на видобуток нафти у листопаді ще на 137 тисяч барелів на добу, порівняно з поточним рівнем.

Про це повідомляється на сайті ОПЕК за результатами зустрічі, що відбулася 5 жовтня.

Йдеться про часткове скасування рішення про добровільне зниження видобутку нафти цими країнами на 1,65 млн барелів на добу, ухваленого у квітні 2023 року.

У повідомленні зазначається, країни-учасниці пакту можуть повернути на ринок ці 1,65 мільйона барелів видобутку на добу "частково або повністю залежно від зміни ринкових умов та поступово".

Як повідомлялося, за даними Reuters, Саудівська Аравія на цій зустрічі наполягала на агресивнішому збільшенні квот на видобуток – одразу на 274 тис, 411 тис. або 548 тис. барелів на добу. Натомість Росія пропонувала збільшити квоти на видобуток лише на 137 тис. барелів на добу, як і в жовтні, посилаючись на ризики для цін і обмежені можливості для збільшення видобутку через санкції.

Нагадаємо, раніше вісім країн-учасниць угоди про обмеження видобутку нафти ОПЕК+ (Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман) домовилися збільшити квоти на видобуток нафти у вересні на 547 тисяч барелів на добу.

Таким чином, країни-учасниці пакту достроково повернули на світовий ринок 2,2 мільйона барелів нафти на день, які припадали на ці країни в межах добровільного скорочення видобутку, оголошеного у листопаді 2023 року.