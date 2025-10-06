Суд конфіскував оформлений на дружину бізнес ексрегіонала Олійника. Він допомагав окупантам на Київщині

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) переглянула рішення першої інстанції суду та стягнула в дохід держави активи, що належать підсанкційному колишньому нардепу від "Партії регіонів" Володимиру Олійнику.

Таке рішення Апеляційна палата ВАКС ухвалила 2 жовтня, задовольнивши скаргу Мін’юсту, повідомляє пресслужба міністерства.

Згідно з новим рішенням, в дохід держави стягнуто:

6 об’єктів нерухомого майна, які знаходяться в місті Черкаси;

об’єкт нерухомості, який знаходиться в Київські області;

самохідне моторне прогулянкове судно;

частку корпоративних прав в ТОВ "Е.С.П. Технології".

Постанова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду набирає законної сили негайно після її проголошення та не підлягає оскарженню, додали у Мін’юсті.

Як повідомлялося, ВАКС 4 вересня лише частково задовольнив позовну заяву міністерства про стягнення в дохід держави активів Олійника.

Зокрема, суд задовольнив позов у частині конфіскації часток у розмірі 1/2 та 1/4 об'єктів нерухомості в Черкасах, 1/2 об'єкту нерухомості у Київській області та 1/2 моторного прогулянкового судна. Водночас суд відмовився конфіскувати частку у ТОВ "Е.С.П. Технології", яка оформлені на дружину Олійника Людмилу, у розмірі 33,3% статутного капіталу.

Володимир Олійник обіймав посаду мера міста Черкаси (у 1994-2002 роках), був народним депутатом України V, VI (від ВО "Батьківщина") та VII скликань (від "Партії регіонів"). Після подій Революції Гідності виїхав до РФ, де подав позов до московського суду щодо визнання подій в Україні 2014 року "державним переворотом" і в грудні 2016 отримав відповідне рішення. Свідками у справі виступали Віктор Янукович, Микола Азаров та їх соратники.

За інформацією правоохоронних органів, в 2022 році Олійник незаконно прибув на тимчасово окуповану територію Київщини (с. Катюжанка, Вишгородський район), щоб допомагати встановленню на ній окупаційного режиму. В цей час він надавав представникам російських медіа інтерв’ю, в яких виправдовував військову агресію РФ щодо України.