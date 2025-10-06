Зобов’язання перед МВФ: Україна знову зриває строки обрання нового голови Митниці, – Forbes

Конкурсна комісія не зможе обрати нового керівника Державної митної служби до кінця цього року, хоча цей дедлайн був прописаний у меморандумі з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Відтак, з МВФ хочуть домовитися про відтермінування цього строку, повідомляє українська редакція Forbes із посиланням на два джерела.

Один із співрозмовників видання припустив, що дедлайн можуть перенести на кілька місяців. Інший співрозмовник переконаний, що МВФ піде на зустріч комісії щодо продовження термінів.

"Між якістю та часом вибір на користь якості процедури очевидний", – зазначив він.

Меморандум, укладений між українською владою та МВФ містить структурний маяк про призначення постійного голови митниці. Його виконання вже переносилось з кінця червня на кінець року.

Як повідомлялося, Кабмін ухвалив рішення про створення конкурсної комісії для організації відкритого відбору на посаду керівника Державної митної служби на початку серпня.

Її очолив колишній генсекретар Всесвітньої митної організації, який допомагав Україні впроваджувати стандарти безпеки, лібералізації торгівлі й модернізації митних систем Куніо Мікурія. Серед іноземних членів також митний аташе Литви при ЄС Арунас Адоменас та Девід Бернстайн – експерт із питань врядування та інституційних реформ, що працював у Держдепартаменті США та Світовому банку.

Представниками комісії від української влади стали: голова Федерації роботодавців Дмитро Олійник, керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців Андрій Єрашов і директор з розвитку бізнесу, аудиторська фірма "Моор Стівенс" Олег Тимків.

Нагадаємо, ще у жовтні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає реформу митниці, але вона так і не розпочалася. Кабінет Міністрів мав розглянути комплексний план реформування Державної митної служби до 17 червня цього року, але не зробив цього.

На той час прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснював, що для його реалізації необхідно знайти "сотні мільйонів доларів", але цих коштів немає.

Детальніше про реформу митниці читайте в нашому матеріалі "Діра на 150 мільярдів: Що передбачає реформа митниці"