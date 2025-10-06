БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Найбільший колись завод у Чернігові збанкрутував. Він виробляв прилади для зброї, але з 2020 року залишився без земовлень

Завод "ЧеЗаРа" у Чернігові визнали банкрутом

Суд визнав банкрутом ПрАТ "Чернігівський завод радіоприладів" (ЧеЗаРа)і відкрив ліквідаційну процедуру підприємства.

Таке рішення Господарський суд Чернігівської області ухвалив 17 вересня, передає Liga.net.

Перед банкрутством завод накопичив понад 95 млн грн боргів, серед яких 74,8 млн грн – перед Державною податковою службою.

При цьому у підприємства не залишилося активів, достатніх для погашення боргів, а відновлення фінансової платоспроможності без інвестора визнали неможливим. Тому кредитори на зборах 29 липня вирішили застосувати ліквідаційну процедуру. Відтак, залишки майна підприємства розпродадуть для часткового погашення боргів, після чого юридична особа припинить існування.

"Чернігівський завод радіоприладів" заснований у 1960-х роках, він входив до системи Міністерства радіопромисловості СРСР. У 1970-1980-х роках на заводі працювало 10-12 тисяч осіб, що робило його найбільшим підприємством у Чернігові.

Завод випускав радіолокаційні системи, блоки керування для ракет і літаків, військову та космічну електроніку. Основним споживачем продукції Чернігівського заводу радіоприладів до 2014 року була Росія. Після анексії Криму і початку російського вторгнення на Донбасі підприємство втратило більшість оборонних контрактів і поступово зупинилося.

В останні роки ЧеЗаРа виготовляла електронні прилади й окремі вузли для бронетанкової техніки, продукція постачалася на київський завод "Кузня на Рибальському", Київський і Житомирський бронетанкові заводи, Харківське конструкторське бюро з машинобудування. Завод також мав цивільну частину, випускав, наприклад, ліхтарі для зовнішнього освітлення.

За даними офіційних джерел, виробництво на ЧеЗаРі фактично припинилося приблизно у 2019-2020 роках. Зокрема, у серпні 2020 року інвестор Анатолій Долеско повідомив, що Міністерство оборони понад рік не укладало з заводом нових контрактів, що "остаточно зупинило виробництво", і щоб погасити фінансові зобов’язання, виконавча служба продає все "з молотка".

На той час підприємство мало 160 тис. кв. м виробничих приміщень з підведеними комунікаціями. Тодішній міський голова Владислав Атрошенко розраховував на створення на базі ЧеЗаРи індустріального парку – тобто кількох підприємств на одному майданчику.

За результатами інвентаризації у 2025 році на обліку підприємства виявили лише одну споруду РП-4 (енергетичний розподільний пункт), п'ять сховищ, кілька старих тракторів і екскаваторів та земельну ділянку площею 0,23 га.

Після зупинки виробництва завод реорганізовано в нову компанію. У січні 2018 року на базі ПрАТ "Чернігівський завод радіоприладів" було створено ТОВ "Чезара Телеметрія" (найбільший бенефіціар – дружина Долеска), яке займається виготовленням електронної апаратури.

Виторг "Чезара Телеметрії" за 2024 рік – 31 млн грн, чистий прибуток – менше ніж 1 млн грн.

Топ коментарі
+34
залишився без ЗЕмовлень...друкарська помилка "по Фрейду"
показати весь коментар
06.10.2025 18:07 Відповісти
+25
І як завжи - Порошенко вінуватий, так, ********?
Починайте скандувати:
показати весь коментар
06.10.2025 18:06 Відповісти
+22
Тільки вдумайтесь, завод стратегічного значення, знаходився в часних руках, ще й збанкротував під час війни. В голову не вкладається.
показати весь коментар
06.10.2025 18:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Під час війни і далі по тексту...
показати весь коментар
06.10.2025 18:05 Відповісти
І як завжи - Порошенко вінуватий, так, ********?
Починайте скандувати:
показати весь коментар
06.10.2025 18:06 Відповісти
залишився без ЗЕмовлень...друкарська помилка "по Фрейду"
показати весь коментар
06.10.2025 18:07 Відповісти
зелене лайно навіть війна не зупеняє
показати весь коментар
06.10.2025 18:10 Відповісти
Тільки вдумайтесь, завод стратегічного значення, знаходився в часних руках, ще й збанкротував під час війни. В голову не вкладається.
показати весь коментар
06.10.2025 18:10 Відповісти
Ну от і реально задумайся над цим фіктивним банкрутством у якому барига -"інвестор" кидонув державу на борги по податках , які вочевидь зобов'язувався сплатити коли тим інвестором став . Усі виробничі площі переоформлено на рідню , а на борги залишили трансформаторну будку . У нас так щороку тисячі підприємств банкрутують , а власники руки потирають від баришів що отримали нагрівши постачальників.
показати весь коментар
06.10.2025 18:44 Відповісти
Те, що в приватних руках, не так страшно (дивіться на Америку), страшно те, що з вини зе-ахверистів залишився без замовлень.
показати весь коментар
06.10.2025 18:46 Відповісти
дивіться на Америку(с)..та ви гуморист!
показати весь коментар
06.10.2025 18:58 Відповісти
Традиції кращих часів віджиму пацанами у червоних піндачках з цепурою? Кажу ж РИГИ!!! РУЛЯТЬ РИГИ!
показати весь коментар
06.10.2025 18:10 Відповісти
Особисто я на пенсії відпрацьовувала окрім касира у БАНКУ ще й прібіральницею по вечорах - бачила часи віджиму РИГАМИ ...
показати весь коментар
06.10.2025 18:13 Відповісти
Ви оце ріло бачили?
показати весь коментар
06.10.2025 18:37 Відповісти
ні там були в масках з автоматами - мене після цього звільнили й з касира йз прібіральниці
показати весь коментар
06.10.2025 18:52 Відповісти
Пішла в санітари крутого глазного центру - він ВЖЕ був віджатий РИГАМИ , Міністерка-Райка БОГАТИРЬОВА рулила тоді вже , тому автоматників вже не було... спокійна вимивала палати ...
показати весь коментар
06.10.2025 18:57 Відповісти
Ну, це ріло типове для ригів та бандюків. І до Ломброзо не ходить.
показати весь коментар
06.10.2025 18:58 Відповісти
Спасибо жителям Донбасса, вибачте, Кривбасса...
показати весь коментар
06.10.2025 18:11 Відповісти
чого вибачатись? що даунбас те й кривбас.
показати весь коментар
06.10.2025 18:22 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/739798360014645/posts/500-%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8E-%D1%96-%D1%86%D0%B5-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%B5-10-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D1%96%D0%B4%D0%B5-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0/1660225604638578/ Ну тобто 500 мільйонів на елітну псарню у нас є. А 95 на завод нема.
показати весь коментар
06.10.2025 18:15 Відповісти
Зато по-приколу. Паржом разом зелені вибл...дки.
показати весь коментар
06.10.2025 18:15 Відповісти
Найбільший колись завод у Чернігові збанкрутував. Він виробляв прилади для зброї, але з 2020 року залишився без земовлень Джерело: https://censor.net/n3578131
А нахіба нам була та зброя? А от якби шашлики...
показати весь коментар
06.10.2025 18:16 Відповісти
А що ж він таке важливе виробляв що нікому і нахер замовлення не знадобилися ? Може ті прилади раніше на парашу ішли , як двигуни Мотор-Січі ?
показати весь коментар
06.10.2025 18:46 Відповісти
Так зєльцману і Грім2, і Богдана, і паливо для ракет, і Вільха з Стугною в піаніно не впирались
показати весь коментар
06.10.2025 18:48 Відповісти
Те що "не впиралось" яке конкретно відношення має до цього заводу ? Паливо для ракет виробляв радіозавод ?
показати весь коментар
06.10.2025 18:55 Відповісти
От дійсно, щось там радіозавод виробляв не таке... А давайте його нахрін знищимо. В нас тих заводів як бліх на Бровку...
До речі, ти не в курсі, а де ті перші 3 тисячі Фламінго? Вже б мали бути, сама ЗЕсрань у відосіку обіцяла. Чи то дійсно, фарби рожевої для них бракує?
показати весь коментар
06.10.2025 19:19 Відповісти
"А давайте його нахрін знищимо. В нас тих заводів як бліх на Бровку..." ......."Після зупинки виробництва завод реорганізовано в нову компанію. У січні 2018 року на базі ПрАТ "Чернігівський завод радіоприладів" було створено ТОВ "Чезара Телеметрія" (найбільший бенефіціар - дружина Долеска), яке займається виготовленням електронної апаратури. Джерело: https://censor.net/n3578131 "..........."Виторг "Чезара Телеметрії" ( так званого " знищеного заводу" ) за 2024 рік - 31 млн грн Джерело: https://censor.net/n3578131 " За колишнім заводом залишили : " лише одну споруду РП-4 " ..... для тебе , переживального переживателя,- щоб було куди повісити борги перед державним бюджетом та постачальниками , яких "кидонули " ....... Ти читати навчися , бо думати вже не вийде , твоя думалка усохла ((
Спочатку розберися із заводом , а потім почнеш верещати про фламінго , бо твоє роздвоєння особистості не сприяє адектватному сприйняттю дійсності , ну не дав Бог тобі суперможливостей , змирися .......
показати весь коментар
06.10.2025 19:36 Відповісти
виробляв симстемы наведения и управления огнем для бмп и бтр , т.е. смотришь в екран, наводишься джойстиком и открываешь огонь говоря простым языком., ТАК-ЖЕ отладило процес выпуск БПЛА ударного типа, когда их и в помине не было, НО разработка была в комплексе с бронеавтомобилем, который затянули с сертификацией и все в итоге ПРОСРАЛИ, просрали - это молодцы минобороны https://www.wing.com.ua/content/view/30459/90/
показати весь коментар
06.10.2025 20:27 Відповісти
Volodymyr Serdiuk
73 дупоголові - це невиліковно. То може варто помовчати?
показати весь коментар
06.10.2025 20:36 Відповісти
* асфальт
показати весь коментар
06.10.2025 18:46 Відповісти
Гончарук шмигаль данилов таран, «глибоко зхвильовані», за наслідки для України, їх бездіяльності на посадах, що призвело до загибелі людей! Ст 28, ККУ в Особливий період…
показати весь коментар
06.10.2025 18:18 Відповісти
Компанію Fire Point заснували на початку повномасштабного вторгнення Росії

У 2024 році компанія продала державі дрони FP-1 на 13,2 млрд грн (приблизно $320 млн), що становить майже третину всіх закупівель дронів Міноборони за рік, пише видання.
Штат компанії зріс із 18 осіб у 2023-му до 2200 нині, а у 2025 році Fire Point очікує контрактів на суму понад $1 млрд.
Керівники Fire Point - Єгор Скаляга, Ірина Терех та Денис Штильерман
до війни займалися кіновиробництвом і благодійністю. Компанія, раніше відома як Центрокаст, у лютому 2023-го перейшла у власність Скаляги та змінила назву на Fire Point.
Три джерела повідомили Kyiv Independent, що розслідування НАБУ простежує зв'язки компанії з бізнесменом Тимуром Міндічем, співвласником телестудії «Квартал 95». Наразі жодних звинувачень особам чи організаціям не пред'явлено.
показати весь коментар
06.10.2025 18:19 Відповісти
ПрАТ "Чернігівський завод радіоприладів"
ПрАТ - це скорочення від Приватне акціонерне товариство, форма комерційної організації, статутний капітал якої поділений на акції, що належать обмеженому колу осіб.

зачекайте!!!!!
приватне підприємство!!!!!
це ж як треба було керувати своїм бізнесом такої потужності, що б так все просрати?
що значить: залишився без замовлень?
звикли сидіти на шиї бюджету?

отакі у нас комерсанти!!!!!
показати весь коментар
06.10.2025 18:20 Відповісти
"Чернігівський завод радіоприладів" заснований у 1960-х роках, він входив до системи Міністерства радіопромисловості СРСР. У 1970-1980-х роках на заводі працювало 10-12 тисяч осіб, що робило його найбільшим підприємством у Чернігові.
Завод випускав радіолокаційні системи, блоки керування для ракет і літаків, військову та космічну електроніку.
Він виробляв прилади для зброї, але з 2020 року залишився без земовлень
Джерело: https://censor.net/n3578131
показати весь коментар
06.10.2025 18:27 Відповісти
до чого, ця сов'єтська родословна?
можливо, ви неуважно прочитали?
то повторюсь:
ПрАТ - це скорочення від Приватне акціонерне товариство, форма комерційної організації, статутний капітал якої поділений на акції, що належать обмеженому колу осіб.

Приватне....

то, хто йому має приносити замовлення?
показати весь коментар
06.10.2025 18:38 Відповісти
Я уважно прочитала. Це старе військове виробництво, яке, як і багато інших, після розвалу совка було приватизоване колекитивом заводу.
Проблема не в приватності, а в тому кому це потрібно.
27 листопада 2020
ДАХК "Артем" з початку 2021 року переходить на одноденний робочий тиждень: замовлень на "Нептун", "Вільху", РС-80 та снаряди немає
20.01.22
Найбільший розробник українських танків переведе чверть персоналу на одноденний робочий тиждень.
показати весь коментар
06.10.2025 18:56 Відповісти
в Омані ж домовились...
показати весь коментар
06.10.2025 19:27 Відповісти
"радіолокаційні системи, блоки керування для ракет і літаків, військову та космічну електроніку." Що із цього переліку було витребуване в Україні , а що призначалося для кацапських заводів щоб потім прилетіти до нас ?
показати весь коментар
06.10.2025 18:49 Відповісти
Ну дійсно, а нахіба нам РЛС. Нахіба ті ракети, Вільхи, Нептуни і Громи всілякі...
Ну от нахрін нам то здалось.
А тому й НЕМА! Ні РЛС, щоб ті шахеди з калібрами виявляти, і ракет, щоб кацапам у відповідь. Бо ж такі "мудрагелі", як ти, вирішили, а нахрін потрібно. Подумаєш, якась війна, якісь обстріли, якісь там жертви, руйнування..
До речі, тлумку, радіозавод то не фіксований перелік продукції, а то ЩО ЗАМОВИЛИ! А от замовлень не було, тому і...
Бо ж сучища зелені ту ракетну програму заблокували. Знову ж, а нахрена, правда?
показати весь коментар
06.10.2025 19:26 Відповісти
"До речі, тлумку, радіозавод то не фіксований перелік продукції, а то ЩО ЗАМОВИЛИ!" .... Я вже тобі написав , бовдуре , що потрібно уважно читати текст перш аніж починати верещати . А у тому текстові , ідіоте , ось що написано :" Основним споживачем продукції Чернігівського заводу радіоприладів до 2014 року була Росія. Після анексії Криму і початку російського вторгнення на Донбасі підприємство втратило більшість оборонних контрактів і поступово зупинилося. Джерело: https://censor.net/n3578131" . Придурку , замовлення українські виробляє новостворене на папері підприємство , а роботи виконує той самий дядько Василь , у трудовій книжці якого з'явився запис про нове місце роботи , правда, станок чомусь у нього той самий що і на старому був .
показати весь коментар
06.10.2025 19:43 Відповісти
Ще раз, придурку. Завод виготовляє те, що ЗАМОВЛЯЮТЬ! Не доходить, тлумку? Якби пішли в серію Нептуни і Вільхи, то б той радіозавод міг виготовляти ті самі блоки керування ракет для них, а не кацапам. Та й РЛС нам зовсім не лишні.
Але ж ти тлумок, того не зрозумієш. І то ж не один той радіозавод після 19-го. То й павлоградський, то й Артема, то й десятки унікальних виробництв, колективів і, що найгірше, тисячі спеціалістів. З тих, яких до 19-го вдалось зберегти, але настав квітень 19-го.
От сьогодні і пожинаємо результати твого і тобі подібних дебілів діянь. Станки і обладнання можна закупити, цехи збудувати, а от професійних спеців НЕ КУПИШ, а їх зелені падли просто розігнали або мобілізували. От і воюємо не Нептунами, а фанерними літачками з гуртка авіамоделювання. Добре, хоч то залишилось. зесрань не встигла...
показати весь коментар
06.10.2025 20:22 Відповісти
Та нормальні вони комерсанти - нерухомість і обладнання переоформили на іншу структуру , а несплачені податки вирішили погасити кількома тоннами металобрухту та собачою будою .
показати весь коментар
06.10.2025 18:51 Відповісти
то, я ж до того і підводив!
старі добрі 90 ті.
показати весь коментар
06.10.2025 18:53 Відповісти
Це трішки не те , тут ні у кого нічого не віджали , а державу кидонули на обов'язкових платежах . Ну а всі читають що завод збанкрутував і починають репетувати про зраду , коли там відверте шахрайство .
показати весь коментар
06.10.2025 19:00 Відповісти
там совкова елемента база, воно вже на 91 рік було застаріле на 20 років, що там замовляти, балістичний калькулятор на два поверхи?
показати весь коментар
06.10.2025 18:32 Відповісти
Зато мы клянчим томагавки которые были разработаны в 70 е годы прошлого века. Сколько там лет прошло как оно устарело?)
показати весь коментар
06.10.2025 18:51 Відповісти
Ага.
"елементна база" застаріла! Мабуть монтажні столи ще не того кольору.
На таких підприємствах елементна база може змінюватись кожен місяць,і на ньму пофіг що збирати хоч балістичний комп'ютер "петріот",хоч "томагочі" з моніторами.
показати весь коментар
06.10.2025 19:49 Відповісти
Сэкономили русне десяток искандеров.
показати весь коментар
06.10.2025 18:40 Відповісти
По этому заводу били кучу раз, в том числе и искандерами.
показати весь коментар
06.10.2025 19:25 Відповісти
Це в нас надлишок зброї?
показати весь коментар
06.10.2025 18:48 Відповісти
Ні , просто у більшості читачів цієї статті -дефіцит мізків . Саме тому всі репетують про зраду , не розуміючи хто кого насправді зрадив . Раптом що , то у нас таких заводів за часів совка без малого не у кожному райцентрі набудували , про обласні і згадувати потреби немає , там їх по кілька ліпили . Тепер у цих приміщеннях як не картингові поля , то морозильники для фруктів чи кондитерські підприємства , бо площі десятками гектарів . Всі верещать як недорізані про чернігівський завод , то поїдьте до Сміли і подивіться що сталося з Їхнім Орізоном , чи Канівським Магнітом , хто киянин нехай розпитає про Маяк .
Ну а щодо надлишку зброї , то досить "розумне " рішення розвивати її виробництво у місті що вже одного разу без малого не окупували кацапи і куди щодня від кацапні без проблем прилітає (((
показати весь коментар
06.10.2025 19:54 Відповісти
"але з 2020 року залишився без земовлень"
показати весь коментар
06.10.2025 20:15 Відповісти
Клоуни з московського КВНа методично знищують нашу оборонку.
показати весь коментар
06.10.2025 19:00 Відповісти
ЗЕмовлень.
Очепятка за Фройдом )))
показати весь коментар
06.10.2025 19:10 Відповісти
Під час війни замовлень не вистачає ? Ми вже перемогли ?
показати весь коментар
06.10.2025 19:20 Відповісти
Судячи з адреси написання коментаря - так (( Францію ми вже "окупували" .
показати весь коментар
06.10.2025 19:55 Відповісти
тоді треба було дороги будувати. Ну і шашликі на дєвятамая.
показати весь коментар
06.10.2025 19:55 Відповісти
Тобто - після зупинки ракетної програми завод став зовсім не потрібним...
СЛАВА ЗЄ!
показати весь коментар
06.10.2025 20:11 Відповісти

