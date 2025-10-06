Найбільший колись завод у Чернігові збанкрутував. Він виробляв прилади для зброї, але з 2020 року залишився без земовлень
Суд визнав банкрутом ПрАТ "Чернігівський завод радіоприладів" (ЧеЗаРа)і відкрив ліквідаційну процедуру підприємства.
Таке рішення Господарський суд Чернігівської області ухвалив 17 вересня, передає Liga.net.
Перед банкрутством завод накопичив понад 95 млн грн боргів, серед яких 74,8 млн грн – перед Державною податковою службою.
При цьому у підприємства не залишилося активів, достатніх для погашення боргів, а відновлення фінансової платоспроможності без інвестора визнали неможливим. Тому кредитори на зборах 29 липня вирішили застосувати ліквідаційну процедуру. Відтак, залишки майна підприємства розпродадуть для часткового погашення боргів, після чого юридична особа припинить існування.
"Чернігівський завод радіоприладів" заснований у 1960-х роках, він входив до системи Міністерства радіопромисловості СРСР. У 1970-1980-х роках на заводі працювало 10-12 тисяч осіб, що робило його найбільшим підприємством у Чернігові.
Завод випускав радіолокаційні системи, блоки керування для ракет і літаків, військову та космічну електроніку. Основним споживачем продукції Чернігівського заводу радіоприладів до 2014 року була Росія. Після анексії Криму і початку російського вторгнення на Донбасі підприємство втратило більшість оборонних контрактів і поступово зупинилося.
В останні роки ЧеЗаРа виготовляла електронні прилади й окремі вузли для бронетанкової техніки, продукція постачалася на київський завод "Кузня на Рибальському", Київський і Житомирський бронетанкові заводи, Харківське конструкторське бюро з машинобудування. Завод також мав цивільну частину, випускав, наприклад, ліхтарі для зовнішнього освітлення.
За даними офіційних джерел, виробництво на ЧеЗаРі фактично припинилося приблизно у 2019-2020 роках. Зокрема, у серпні 2020 року інвестор Анатолій Долеско повідомив, що Міністерство оборони понад рік не укладало з заводом нових контрактів, що "остаточно зупинило виробництво", і щоб погасити фінансові зобов’язання, виконавча служба продає все "з молотка".
На той час підприємство мало 160 тис. кв. м виробничих приміщень з підведеними комунікаціями. Тодішній міський голова Владислав Атрошенко розраховував на створення на базі ЧеЗаРи індустріального парку – тобто кількох підприємств на одному майданчику.
За результатами інвентаризації у 2025 році на обліку підприємства виявили лише одну споруду РП-4 (енергетичний розподільний пункт), п'ять сховищ, кілька старих тракторів і екскаваторів та земельну ділянку площею 0,23 га.
Після зупинки виробництва завод реорганізовано в нову компанію. У січні 2018 року на базі ПрАТ "Чернігівський завод радіоприладів" було створено ТОВ "Чезара Телеметрія" (найбільший бенефіціар – дружина Долеска), яке займається виготовленням електронної апаратури.
Виторг "Чезара Телеметрії" за 2024 рік – 31 млн грн, чистий прибуток – менше ніж 1 млн грн.
У 2024 році компанія продала державі дрони FP-1 на 13,2 млрд грн (приблизно $320 млн), що становить майже третину всіх закупівель дронів Міноборони за рік, пише видання.
Штат компанії зріс із 18 осіб у 2023-му до 2200 нині, а у 2025 році Fire Point очікує контрактів на суму понад $1 млрд.
Керівники Fire Point - Єгор Скаляга, Ірина Терех та Денис Штильерман
до війни займалися кіновиробництвом і благодійністю. Компанія, раніше відома як Центрокаст, у лютому 2023-го перейшла у власність Скаляги та змінила назву на Fire Point.
Три джерела повідомили Kyiv Independent, що розслідування НАБУ простежує зв'язки компанії з бізнесменом Тимуром Міндічем, співвласником телестудії «Квартал 95». Наразі жодних звинувачень особам чи організаціям не пред'явлено.
ПрАТ - це скорочення від Приватне акціонерне товариство, форма комерційної організації, статутний капітал якої поділений на акції, що належать обмеженому колу осіб.
Джерело: https://censor.net/n3578131
можливо, ви неуважно прочитали?
то повторюсь:
ПрАТ - це скорочення від Приватне акціонерне товариство, форма комерційної організації, статутний капітал якої поділений на акції, що належать обмеженому колу осіб.
Приватне....
то, хто йому має приносити замовлення?
Проблема не в приватності, а в тому кому це потрібно.
27 листопада 2020
ДАХК "Артем" з початку 2021 року переходить на одноденний робочий тиждень: замовлень на "Нептун", "Вільху", РС-80 та снаряди немає
20.01.22
Найбільший розробник українських танків переведе чверть персоналу на одноденний робочий тиждень.
А тому й НЕМА! Ні РЛС, щоб ті шахеди з калібрами виявляти, і ракет, щоб кацапам у відповідь. Бо ж такі "мудрагелі", як ти, вирішили, а нахрін потрібно. Подумаєш, якась війна, якісь обстріли, якісь там жертви, руйнування..
До речі, тлумку, радіозавод то не фіксований перелік продукції, а то ЩО ЗАМОВИЛИ! А от замовлень не було, тому і...
Бо ж сучища зелені ту ракетну програму заблокували. Знову ж, а нахрена, правда?
Але ж ти тлумок, того не зрозумієш. І то ж не один той радіозавод після 19-го. То й павлоградський, то й Артема, то й десятки унікальних виробництв, колективів і, що найгірше, тисячі спеціалістів. З тих, яких до 19-го вдалось зберегти, але настав квітень 19-го.
От сьогодні і пожинаємо результати твого і тобі подібних дебілів діянь. Станки і обладнання можна закупити, цехи збудувати, а от професійних спеців НЕ КУПИШ, а їх зелені падли просто розігнали або мобілізували. От і воюємо не Нептунами, а фанерними літачками з гуртка авіамоделювання. Добре, хоч то залишилось. зесрань не встигла...
На таких підприємствах елементна база може змінюватись кожен місяць,і на ньму пофіг що збирати хоч балістичний комп'ютер "петріот",хоч "томагочі" з моніторами.
Ну а щодо надлишку зброї , то досить "розумне " рішення розвивати її виробництво у місті що вже одного разу без малого не окупували кацапи і куди щодня від кацапні без проблем прилітає (((
