Надходження від сплати ЄСВ зросли від початку року на 22%: додатково зібрали 86 мільярдів

Протягом січня - вересня 2025 року платники перерахували 479,2 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ).

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, надходження зросли на 21,9%, або 86,2 млрд грн, повідомляє Державна податкова служба (ДПС).

Нагадуємо, що роботодавці сплачують 22% ЄСВ за найманих працівників. Ці кошти є основним джерелом наповнення фондів соціального страхування та Пенсійного фонду.

З 1 січня 2025 року фізичні особи – підприємці на спрощеній та загальній системах оподаткування, а також самозайняті особи сплачують єдиний внесок за себе, зауважили у ДПС.

Водночас звільнені від сплати єдиного внеску ФОП:

зареєстровані на тимчасово окупованих територіях;

наймані працівники, за яких єдиний внесок сплачує роботодавець;

пенсіонери;

особи з інвалідністю, які отримують пенсію або соціальну допомогу;

мобілізовані (на весь період служби з урахуванням законодавчих норм);

підприємці на загальній системі без доходу.

Як повідомлялося, платники податків в Україні за січень-серпень 2025 року сплатили до держбюджету 103,3 млрд грн військового збору. Порівняно з відповідним періодом минулого року це більше в 4 рази.

Зростання суми надходжень зумовлене передусім підвищенням ставки військового збору з 1,5% до 5% з 1 грудня 2024 року.