Другий за потужністю НПЗ у Росії втратив 40% потужностей після ударів українських дронів, – Reuters

Один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії – "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області (ТОВ "Кинеф") – зупинив свою найбілшу установку перегонки сирої нафти ЕЛОУ-6 після атаки дрона та подальшої пожежі 4 жовтня.

Очікується, що для відновлення її роботи знадобиться близько місяця, повідомляє Reuters із посиланням на два джерела в галузі.

Зупинка може призвести до зниження виробництва нафтопродуктів на тлі паливної кризи в Росії, яка бореться з дефіцитом деяких популярних видів бензину через постійні атаки українських дронів на її енергетичну інфраструктуру.

За даними джерел агентства, ЕЛОУ-6 має потужність переробки 8 мільйонів тонн нафти на рік, або 160 тис. барелів на день, що становить близько 40% від загальної переробної потужності заводу.

Водночас співрозмовники Reuters повідомили, що наразі цей НПЗ запускає в експлуатацію іншу потужну установку первинної переробки нафти, яка була пошкоджена внаслідок ударів українських дронів в середині вересня. Тому на час ремонту ЕЛОУ-6 завод зможе працювати на 70% своєї потужності завдяки залученню інших агрегатів, які завантажуватимуть понад проєктні рівні.

"Кинеф" належить російські нафтовій компанії "Сургутнєфтєгаз". За даними галузевих джерел, у 2024 році цей нафтопереробний завод переробив 17,5 мільйона тонн нафти, що становить 6,6% від загального обсягу переробки нафти в Росії. Минулого року він виробив 2 мільйони тонн бензину, 7,1 мільйона тонн дизельного палива, 6,1 мільйона тонн мазуту та 600 тис. тонн бітуму.

Як повідомлялося, раніше у Генштабі ЗСУ підтвердили, що у ніч на 4 жовтня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали удару по підприємству "Киришинефтеоргсинтез" (м. Кіриші, Ленінградська область, РФ). На об’єкті було зафіксовано вибухи та пожежу.

Це вже другий удар по цьому НПЗ за останній місяць. У ніч на 14 вересня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали удару по Кірішському нафтопереробному заводу у Ленінградській області РФ. У Генштабі повідомляли, що тоді на НПЗ також зафіксували вибухи та пожежу.

За даними Reuters, внаслідок удару зупинила роботу одна з ключових установок первинної переробки нафти, на який припадає майже 40% від загальної потужності заводу, його планували відновити протягом місяця. Водночас НПЗ зберігав можливість працювати на рівні близько 75% від номінальної потужності завдяки збільшенню навантаження на інші установки.