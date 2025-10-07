Електронна платформа "ЕкоСистема" відновила роботу. Вона зупинилася через ліквідацію Міндовкілля
Національна платформа "ЕкоСистема" відновила роботу у штатному режимі.
Певний час вона не працювала у зв’язку з ліквідацією Міндовкілля і передачею платформи на баланс Мінекономіки, повідомляє пресслужба міністерства.
"Усі технічні налаштування та юридичні процедури завершені, сервіси працюють стабільно, всі дані збережені", – зазначається у повідомленні.
"ЕкоСистема" – це державна онлайн-платформа, що об’єднує 38 екологічних реєстрів і надає 25 адміністративних послуг у сфері довкілля. Через неї громадяни та бізнес можуть отримувати дозволи, подавати звітність і перевіряти дані про стан довкілля.
Раніше екологи повідомляли, що платформа "ЕкоСистема" припинила працювати з 22 вересня у зв’язку з ліквідацією Міндовкілля і передачею платформи до Мінекономіки.
