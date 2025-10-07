БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Путін відібрав ще один російський актив в одного з найбільших світових виробників упаковки

Путін відібрав ще один російський актив у американської Silgan Holdings

Російський правитель Володимир Путін передав у тимчасове управління Росмайну компанію "Вонорус", що належить американському виробнику упаковки для споживчих товарів Silgan Holdings.

Згідно з указом Путіна, йдеться про 100% статутного капіталу фірми, єдиним власником якої була австрійська дочірня компаній американського холдингу Silgan Metal Packaging Mitterdorf GmbH, передає The Moscow Times.

Фірма"Вонорус" здає в оренду склади в підмосковному Ступіно. Серед активів компанії дві будівлі, зазначається у її звіті за минулий рік. У 2024 році її виторг становив 29,6 млн рублів, а чистий збиток – 56,1 млн рублів.

Це пов'язано із призупиненням роботи основного орендаря – ТОВ "Сілган Метал Пекаджінг Ступіно".

Як повідомлялося, у липні минулого року Путін передав під тимчасове управління Росмайна інші активи Silgan Holdings – заводи в Ступіно та адигейському Енемі. Потім обидва підприємства опинилися під контролем російської компанії "Енго", яке на 99% належить АТ "Корпорація розвитку Республіки Адигея".

Після вторгнення в Україну Silgan Holdings вирішила згорнути бізнес у Росії: у 2022 році її сукупний виторг впав з 4,3 млрд до 3,6 млрд рублів. На початку 2023 року компанія закрила два місцеві заводи, що випускають металеві контейнери. Після цього чисті продажі продукції скоротилися на $54,3 млн порівняно з 2022 роком.

За підсумками 2024 року завод у Ступіно мав символічний виторг – 1 млн рублів при чистому збитку в 256,8 млн рублів. Адигейський завод діяльність не вів, тому його фінансові показники дорівнювали нулю.

Silgan Holdings була заснована в 1987 році двома колишніми керівниками Continental Can, Філом Сільвером і Грегом Хорріганом – їхні імена внесли свій внесок у назву компанії.

Група входить до п'ятірки найбільших виробників металевої упаковки для харчових продуктів. Річний дохід компанії перевищує $6 млрд. Її штаб-квартира знаходиться у США, але більшість із 123 підприємств розташовані у країнах ЄС.

В Україні її дочірній компанії Silgan Holdings Austria належить ТОВ "Сілган метал пекеджинг Бровари".

націоналізація (190) путін володимир (1126) росія (15272) США (5151)
може буде приклад для інших іноземців готових вкладати гроші в Рашу
07.10.2025 12:22 Відповісти

