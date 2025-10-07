Путін відібрав ще один російський актив в одного з найбільших світових виробників упаковки

Російський правитель Володимир Путін передав у тимчасове управління Росмайну компанію "Вонорус", що належить американському виробнику упаковки для споживчих товарів Silgan Holdings.

Згідно з указом Путіна, йдеться про 100% статутного капіталу фірми, єдиним власником якої була австрійська дочірня компаній американського холдингу Silgan Metal Packaging Mitterdorf GmbH, передає The Moscow Times.

Фірма"Вонорус" здає в оренду склади в підмосковному Ступіно. Серед активів компанії дві будівлі, зазначається у її звіті за минулий рік. У 2024 році її виторг становив 29,6 млн рублів, а чистий збиток – 56,1 млн рублів.

Це пов'язано із призупиненням роботи основного орендаря – ТОВ "Сілган Метал Пекаджінг Ступіно".

Як повідомлялося, у липні минулого року Путін передав під тимчасове управління Росмайна інші активи Silgan Holdings – заводи в Ступіно та адигейському Енемі. Потім обидва підприємства опинилися під контролем російської компанії "Енго", яке на 99% належить АТ "Корпорація розвитку Республіки Адигея".

Після вторгнення в Україну Silgan Holdings вирішила згорнути бізнес у Росії: у 2022 році її сукупний виторг впав з 4,3 млрд до 3,6 млрд рублів. На початку 2023 року компанія закрила два місцеві заводи, що випускають металеві контейнери. Після цього чисті продажі продукції скоротилися на $54,3 млн порівняно з 2022 роком.

За підсумками 2024 року завод у Ступіно мав символічний виторг – 1 млн рублів при чистому збитку в 256,8 млн рублів. Адигейський завод діяльність не вів, тому його фінансові показники дорівнювали нулю.