Словаччина блокує нові санкції проти РФ, вимагає обговорення на саміті лідерів, – ЗМІ

Словаччина пропонує ще раз обговорити 19-й пакет санкцій проти Росії на саміті лідерів ЄС у другій половині жовтня.

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк у Twitter.

За його даними, ЄС досяг згоди щодо обмеження пересування дипломатів РФ після того, як Угорщина зняла своє вето. Це рішення відкриває шлях до подальшого узгодження обмежувальних заходів.

Але весь пакет може не бути прийнятий до саміту лідерів ЄС 23 жовтня, оскільки Братислава наполягає на обговоренні нових санкцій на найвищому рівні. Які саме застереження має Словаччина – наразі не повідомляється.

Як повідомлялось, раніше уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк запевняв, що Словаччина не блокує ухвалення 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії, а має лише технічні зауваження.

За його словами, минулої п’ятниці пакет мав бути ухвалений у запропонованому Єврокомісією вигляді. Санкції передбачають прискорену відмову від російського зрідженого газу та інші важливі обмеження.