"Ліси України" отримали майже 22 мільярди доходу і збільшили сплату податків на 70%

Дохід ДП "Ліси України" від реалізації продукції у січні-вересні 2025 року зріс до 21,7 мільярда гривень, порівняно із 17,3 млрд грн за аналогічний період 2024 року.

Це найкращі економічні показники від часу створення держпідприємства, повідомили у пресслужбі "Лісів України".

"Половину отриманих коштів спрямовано до бюджетів усіх рівнів. Підприємство цього року збільшило сплату податків майже на 70% – до 10,7 млрд грн", – зазначається у повідомленні.

Завдяки зростанню доходу від реалізації, суттєвій економії на закупівлях та оптимізації витрат рентабельність порівняно з минулим роком підвищилася з 14,8% до 28,6%.

Водночас середня заробітна плата лісівників зросла з 22,2 тис. грн у 2023 році до 28,8 тис. грн у 2025 році. Однак завдяки реорганізації та скороченню адміністративного апарату загальна сума витрат на оплату праці майже не змінилася: порівняно з 2023 роком фонд оплати праці зріс лише на 1,5%, зазначають у пресслужбі держпідприємства.

При цьому у вересні заготовлено найбільший за останні п’ять місяців обсяг лісоматеріалів, обсяги заготівлі сягнули 1,07-1,1 млн кубометрів на місяць, додали у "Лісах України".

"Виконання аукціонних договорів на поставку деревини складає понад 90%, а з урахуванням відмов покупців – 97%. Значна частка відмов припадає на прифронтові, східні та північні регіони, де зросли ризики заготівлі або доставки продукції. По форвардних піврічних контрактах виконання майже стовідсоткове", – уточнили у держпідприємстві.

Залишки продукції на складах підприємства станом на кінець кварталу є найменшими від початку року – 550 тис. кубометрів.

За даними держпідприємства, заготівля дров для населення відповідає рівню минулого року, попит зріс, але ажіотажу не спостерігається.

Зокрема, у вересні заготовлено понад 300 тис. кубометрів дров, а до кінця року заплановано заготовити ще понад 900 тис. кубометрів, сформувавши стратегічний запас на зимовий період.

Водночас біржові ціни на дров’яну деревину з минулого року суттєво зросли. Для населення і соцсфери ДП "Ліси України" утримує соціальні ціни на стабільному рівні: середня по Україні вартість дров, як і минулого року, приблизно 1-1,1 тис. грн за кубометр.

Як повідомлялося, наприкінці вересня голова Держлісагентства Віктор Смаль підписав наказ про перетворення ДП "Ліси України" на акціонерне товариство та створення комісії з перетворення й інвентаризації.

Це завершальний етап реформи лісової галузі, який відповідає Плану дій уряду на 2025 рік і зобов’язанням в рамках Ukraine Facility.