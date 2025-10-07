БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Україна може добудувати атомні блоки на Хмельницькій АЕС без реакторів із Болгарії, – Міненерго

Україна може добудувати атомні блоки на Хмельницькій АЕС без реакторів із Болгарії

Україна може побудувати третій і четвертий енергоблоки на Хмельницькій атомній електростанції без ядерних реакторів із Болгарії.

Про це заявила сказала міністерка енергетики України Світлана Гринчук на пресконференції, передає LIGA.net.

"Що стосується саме болгарських реакторів, ми розглядаємо різні варіанти. Не хотілося б зупинятися тільки на болгарських реакторах. Якщо там не виходить, треба розглядати інші варіанти. Ми зараз їх напрацьовуємо з партнерами", – сказала Гринчук.

Вона зазначила, що Україна має власних спеціалістів і технології для будівництва, а ядерні реактори можна знайти не лише в Болгарії.

За словами Гринчук, Україні в будь-якому разі потрібно розширювати потужності атомної електрогенерації, бо "в майбутньому це дозволить забезпечити розвиток нашої економіки".

Україна також "має дискусії" та ділиться експертизою з країнами Європейського Союзу, які планують розвивати атомну генерацію, але не мають досвіду її будівництва й експлуатації.

"Україна для них ключовий партнер, з якими вони хотіли б співпрацювати", – зауважила Гринчук.

Вона підкреслила, що в України є всі можливості "стати для Європи, особливо для Східної, хабом ядерного професіоналізму і технологій".

Що відомо про закупівлю ректорів у Болгарії

У березні тодішній міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що переговори з урядом Болгарії про придбання вироблених у Росії реакторів для добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС тривають, українська сторона чекає на умови договору від болгарського уряду.

Віцепрезидент "Енергоатома" Хартмут Якоб підтвердив, що договір про закупівлю в Болгарії корпусів реакторів готується, а для його фінансування планують залучити кредитні кошти.

Перед тим президент Володимир Зеленський підписав закон "Про придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції".

Заради швидкого ухвалення цього закону Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повністю змінив текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, залишивши у ньому лише поправку про придбання у Болгарії вироблених у Росії реакторів для добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Голова Комітету Андрій Герус ("Слуга народу") пояснював, що таке термінове рішення обумовлене тим, що "Енергоатом" нібито має менш ніж два місяці, щоб ухвалити рішення про купівлю реакторів російського виробництва, які зберігаються у Болгарії понад 10 років. Міністр енергетики Герман Галущенко уточнював, що цей строк спливав 11 березня.

Йдеться про придбання виготовлених "Росатомом" енергоблоків ВЕР-1000 для АЕС "Белене" у Болгарії. У 2012 році Болгарія відмовилась від будівництва станції. У липні 2023 року парламент Болгарії доручив провести переговори з Україною про продаж реакторів ВВЕР-1000 російського виробництва за суму не меншу за 600 млн євро. Остаточна вартість угоди наразі невідома.

Однак у квітні стало відомо, що Болгарія спробує використати два реактори ВВЕР-1000 російського виробництва для реалізації проєкту будівництва центрів обробки даних разом з США та Великою Британією, перш ніж домовлятися про їхній продаж Україні для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

Зі свого боку віцепрем'єр уряду країни і голова Болгарської соціалістичної партії (БСП) Атанас Зафіров сказав, що уряд Болгарії відмовляється продавати Україні призначені для недобудованої АЕС "Белене" реактори, які "Енергоатом" планує використати для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

АЕС (835) Болгарія (260) реактор (29) будівництво (2285) атомна енергетика (343) Міненерго (965) Хмельницька АЕС (79)
+9
показати весь коментар
07.10.2025 16:12 Відповісти
+6
Я навіть більше скажу.
Україна може побудувати свої космічні кораблі без Маска, полетіти на Марс і там побудувати місто мрії, в якому захочуть жити всі! Де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в марсіянському Інтернеті. Де немає оголошень «Робота на Венері». А на Венері є оголошення «Робота на Марсі»....
І ми проведемо там міжгалактичний шаховий турнір!
Ну а далі ви вже знаєте самі...
показати весь коментар
07.10.2025 16:19 Відповісти
+6
Це просто апофеоз маразму! Міністерша, тупа вівця, не має ані найменшої уяви щодо предмету своїх заяв! В її розумінні реактори продаються, як картопля на базарі. Немає болгарської - купимо в інших. Ось тільки Хартмут грошей назбирає, так одразу і підемо
показати весь коментар
07.10.2025 16:23 Відповісти
Коментувати
Як на Казантіпі, теж без реактора.
показати весь коментар
07.10.2025 16:10 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2025 16:12 Відповісти
Вже кинулись на пошуки свіженьких реакторів?
показати весь коментар
07.10.2025 16:14 Відповісти
Ні. Вирішили залити бетону за ціною реакторів.
показати весь коментар
07.10.2025 16:50 Відповісти
у нас коштів достатньо для відсічу росії!? щось все будуємо і будуємо....
показати весь коментар
07.10.2025 16:15 Відповісти
Валя, ты пойми, что Украине нужно строить что-то, чтобы была экономика и деньги были у страны, потому что страна на внешнем финансировании. Если хоть АЭС построят, то Украина может сможет продавать электроэнергию в Европу и получать с этого экспорта деньги. Экономика может расти, если у страны экспорт превышает импорт - это когда денег в страну больше заходит, чем из страны уходит. А чем больше денег заходит, тем больше они ходят внутри экономики и люди богаче становятся покупая и продавая товары друг у друга. А у Украины деньги только уходят ибо импорт больше экспорта все время и страна беднеет - берет кредиты и которые с процентами отдавать потом. Ресурсы отдали США во владения. Украина просто уничтожена - экономики нету, потому что экспорт слабый. Потому нужно строить АЭС, чтобы хоть энергию экспортировать и деньги хоть какие то шли в Украину заработанные, а не кредитные.
показати весь коментар
07.10.2025 17:06 Відповісти
Я навіть більше скажу.
Україна може побудувати свої космічні кораблі без Маска, полетіти на Марс і там побудувати місто мрії, в якому захочуть жити всі! Де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в марсіянському Інтернеті. Де немає оголошень «Робота на Венері». А на Венері є оголошення «Робота на Марсі»....
І ми проведемо там міжгалактичний шаховий турнір!
Ну а далі ви вже знаєте самі...
показати весь коментар
07.10.2025 16:19 Відповісти
Треба ще раз спробувать...
показати весь коментар
07.10.2025 16:28 Відповісти
Це просто апофеоз маразму! Міністерша, тупа вівця, не має ані найменшої уяви щодо предмету своїх заяв! В її розумінні реактори продаються, як картопля на базарі. Немає болгарської - купимо в інших. Ось тільки Хартмут грошей назбирає, так одразу і підемо
показати весь коментар
07.10.2025 16:23 Відповісти
На жаль, це все наслідки вибору зеуйобка, який привів за собою кагорту бездарів, профанів, підлабузників.... і т.д і т.п.
показати весь коментар
07.10.2025 16:32 Відповісти
«Більше ніякого кумівства та кулуарних призначень на посади. Демократія в Україні має стати реальністю разом з вами» (с)
показати весь коментар
07.10.2025 16:35 Відповісти
Зіцпредседатель Фунт
показати весь коментар
07.10.2025 16:32 Відповісти
чомусь Канада яка має дох я путіна і нафти і газу і лісу і вугілля понабудовувала до зеленого х я невеликих річкових генераторів та стільки що весь Квебек за Арктичним колом! колом чи то кілком опалюється виключно електрикою. ОПАЛЮЄТЬСЯ! в Арктиці! А з нафти та газу роБЛЯТЬ платик та інше. Ті хто опалюється газом злодії. А ще совсім зїхали з розуму розробили і вироБЛЯють найновіші ядерні реактори а щоб було! І наука і технології. Чому в Україні цього немає нічого зрозуміло чужинські злодії.
показати весь коментар
07.10.2025 17:27 Відповісти
Тобто 30 ярдів вже поділені і поверненню не підлягають
показати весь коментар
07.10.2025 16:28 Відповісти
Ніхто ж не признається, куди капають грошики з тарифу 4,32 грн/кВт∙год.
показати весь коментар
07.10.2025 16:30 Відповісти
Зелена банда може добудувати атомні блоки на Хмельницькій АЕС навіть взагалі без реакторів.
І скоріш за все вона саме так це й планує.
показати весь коментар
07.10.2025 16:33 Відповісти
Атомна станція без атомних блоків. Геніально! Просте та красиве рішення. Як всі раніше не здогадались?
показати весь коментар
07.10.2025 16:51 Відповісти
Свои можно построить и развивать этот сектор и строить их больше. Потому что это полная катастрофа до чего страну довели. Зависеть от внешнего финансирования - это крах просто абсолютный уродов во власти. АЭС строить нужно, хоть электричество на экспорт продавать и зарабатывать на этом. Власть просто казнить всю надо. Они уничтожили все в стране - все разграбили и разрушили и разокрали и распродали - это лучшие агенты России - власть Украины - вся без исключения за все годы независимости. Не было еще Украинской власти в Украине.
показати весь коментар
07.10.2025 16:58 Відповісти

