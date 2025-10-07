Україна може добудувати атомні блоки на Хмельницькій АЕС без реакторів із Болгарії, – Міненерго

Україна може побудувати третій і четвертий енергоблоки на Хмельницькій атомній електростанції без ядерних реакторів із Болгарії.

Про це заявила сказала міністерка енергетики України Світлана Гринчук на пресконференції, передає LIGA.net.

"Що стосується саме болгарських реакторів, ми розглядаємо різні варіанти. Не хотілося б зупинятися тільки на болгарських реакторах. Якщо там не виходить, треба розглядати інші варіанти. Ми зараз їх напрацьовуємо з партнерами", – сказала Гринчук.

Вона зазначила, що Україна має власних спеціалістів і технології для будівництва, а ядерні реактори можна знайти не лише в Болгарії.

За словами Гринчук, Україні в будь-якому разі потрібно розширювати потужності атомної електрогенерації, бо "в майбутньому це дозволить забезпечити розвиток нашої економіки".

Україна також "має дискусії" та ділиться експертизою з країнами Європейського Союзу, які планують розвивати атомну генерацію, але не мають досвіду її будівництва й експлуатації.

"Україна для них ключовий партнер, з якими вони хотіли б співпрацювати", – зауважила Гринчук.

Вона підкреслила, що в України є всі можливості "стати для Європи, особливо для Східної, хабом ядерного професіоналізму і технологій".

Що відомо про закупівлю ректорів у Болгарії

У березні тодішній міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що переговори з урядом Болгарії про придбання вироблених у Росії реакторів для добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС тривають, українська сторона чекає на умови договору від болгарського уряду.

Віцепрезидент "Енергоатома" Хартмут Якоб підтвердив, що договір про закупівлю в Болгарії корпусів реакторів готується, а для його фінансування планують залучити кредитні кошти.

Перед тим президент Володимир Зеленський підписав закон "Про придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції".

Заради швидкого ухвалення цього закону Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повністю змінив текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, залишивши у ньому лише поправку про придбання у Болгарії вироблених у Росії реакторів для добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Голова Комітету Андрій Герус ("Слуга народу") пояснював, що таке термінове рішення обумовлене тим, що "Енергоатом" нібито має менш ніж два місяці, щоб ухвалити рішення про купівлю реакторів російського виробництва, які зберігаються у Болгарії понад 10 років. Міністр енергетики Герман Галущенко уточнював, що цей строк спливав 11 березня.

Йдеться про придбання виготовлених "Росатомом" енергоблоків ВЕР-1000 для АЕС "Белене" у Болгарії. У 2012 році Болгарія відмовилась від будівництва станції. У липні 2023 року парламент Болгарії доручив провести переговори з Україною про продаж реакторів ВВЕР-1000 російського виробництва за суму не меншу за 600 млн євро. Остаточна вартість угоди наразі невідома.

Однак у квітні стало відомо, що Болгарія спробує використати два реактори ВВЕР-1000 російського виробництва для реалізації проєкту будівництва центрів обробки даних разом з США та Великою Британією, перш ніж домовлятися про їхній продаж Україні для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

Зі свого боку віцепрем'єр уряду країни і голова Болгарської соціалістичної партії (БСП) Атанас Зафіров сказав, що уряд Болгарії відмовляється продавати Україні призначені для недобудованої АЕС "Белене" реактори, які "Енергоатом" планує використати для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС.