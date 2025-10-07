Німецький виробник будматеріалів Knauf не зміг продати бізнес у Росії. Раніше його хотіли купити друзі Путіна

Німецька компанія-виробник будівельних матеріалів Knauf оголосила, що переговори останніх місяців щодо оголошеного продажу її російського бізнесу не призвели до угоди.

Як повідомили в компанії, партнер по переговорах перервав переговори.

"Knauf залишається вірною своїм планам виходу з Росії. У дуже складних умовах компанія вивчає подальші можливі варіанти реалізації цього виходу відповідно до чинних санкцій, захищаючи при цьому інтереси своїх співробітників у Росії", – сказано в заяві німецької компанії.

Там повідомили, що наразі російський бізнес управляється локально та відокремлено від інших бізнесів групи Knauf, у повній відповідності до санкцій, а від моменту оголошення про вихід із Росії група Knauf не отримала жодного прибутку від свого російського бізнесу.

"Відповідно до чинних санкцій, яких Knauf суворо дотримується, жодні товари не експортувалися з Росії до ЄС та не імпортувалися з ЄС до Росії", – підкреслили в компанії.

Група Knauf – це міжнародно активна сімейна компанія зі штаб-квартирою в Іпхофені, Німеччина. Виробник будівельних матеріалів має понад 320 виробничих майданчиків та збутових організацій у понад 90 країнах на всіх континентах. Група Knauf є провідним світовим виробником будівельних матеріалів та систем на основі гіпсу, енергоефективної ізоляції та системних рішень для стель. Заснована в 1932 році, група Knauf досягла обсягу продажів у 15,6 млрд євро у 2024 році та мала понад 43,5 тис. працівників.

Що відомо про продаж Knauf у Росії

Нагадаємо, компанія вирішила піти з ринку РФ у квітні 2024 року після того, як розкрилося, що її продукція використовується для будівництва житлових будинків у окупованому Росією Маріуполі. Відтоді Knauf веде конфіденційні переговори щодо продажу російського бізнесу з 14 заводів, де працювало понад 5 тис. осіб.

Ще у жовтні 2022 року німецькі ЗМІ акцентували увагу на тому, що компанія Knauf підтримує мобілізацію своїх співробітників до лав збройних сил РФ. Йшлося про те, що російські керівники заводу Knauf у підмосковному Красногорську погоджували з владою списки тих, хто дуже потрібен на виробництві, а кого можна відправити на війну. Частину тих, хто одержав повістку, начебто, навіть вивозили до військкоматів у фірмовому мікроавтобусі компанії.

У березні 2025 року стало відомо, що старі друзі президента РФ Владіміра Путіна – мільярдери Аркадій та Борис Ротенберги – зацікавилися російськими активами німецького виробника будматеріалів Knauf.