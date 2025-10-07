Резерви Нацбанку зросли другий місяць поспіль і перевищили $46,5 мільярда

Станом на 1 жовтня міжнародні резерви України становили $46,52 мільярда.

У вересні вони зросли на 1,1%, або на $484 млн, завдяки надходженням фінансової допомоги від міжнародних партнерів на тлі зменшення обсягів чистого продажу валюти Нацбанком на валютному ринку, свідчать попередні дані НБУ.

Зокрема, на валютні рахунки уряду в Національному банку за місяць надійшло $2,9 млрд, у тому числі:

$1,43 млрд – через рахунки Світового банку;

$1,17 млрд – від ЄС в межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

$298,4 млн – від розміщення ОВДП.

Водночас на обслуговування та погашення державного боргу у вересні спрямували $563,6 млн, зокрема:

$464,4 млн – обслуговування та погашення ОВДП;

$62,2 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$6,4 млн – обслуговування та погашення боргу перед Європейським інвестиційним банком;

$30,6 млн – сплата іншим кредиторам.

Україна також сплатила $254,4 млн Міжнародному валютному фонду.

Крім того, чистий продаж валюти Нацбанком на валютному ринку минулого місяця становив $2,29 млрд, скоротившись на 15% порівняно із серпнем.

На розмір резервів також вплинула переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют): внаслідок цього їх вартість у вересні збільшилася на $690,6 млн.

За оцінками НБУ, поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту.

Як повідомлялося, станом на 1 вересня 2025 року міжнародні резерви України становили $46,03 мільярда. За серпень вони зросли на 7% завдяки значним надходженням від міжнародних партнерів і скороченню чистого продажу валюти Нацбанком.

Липневий макроекономічний прогноз Національного банку передбачає збільшення міжнародних резервів до $53,7 мільярда станом на кінець 2025 року та їх поступове зменшення до $44,7 млрд до кінця наступного року. Це значно менше, ніж у квітневому прогнозі, коли НБУ прогнозував збільшення резервів до $57,6 млрд грн до кінця поточного року.