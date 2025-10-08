Нацбанк змінив підходи до кредитування бізнесу на прифронтових територіях. Що передбачено?

Національний банк України змінив підходи до оцінки банками боржників, щоб розширити доступ до кредитів для бізнесу на прифронтових територіях.

Відповідні зміни до Правил роботи банків у зв’язку з введенням воєнного стану затверджені постановою правління НБУ №124 від 3 жовтня, що набрала чинності 7 жовтня, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, Нацбанк врегулював підхід до оцінки банком спроможності боржника виконувати зобов’язання перед кредиторами, якщо такий боржник здійснює господарську діяльність переважно на прифронтових територіях, а також територіях, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ або стихійного лиха.

"За новим підходом банк має право застосовувати прогнозне значення фінансового результату від операційної діяльності боржника, якщо боржник унаслідок воєнних дій або стихійного лиха зазнав значного пошкодження власних або орендованих виробничих основних засобів чи майна. Раніше банки мали використовувати винятково історичні значення фінансового результату за попередні періоди", – пояснили у Нацбанку.

Очікується, що таке рішення дозволить розширити доступ до банківських кредитів для бізнесу, зокрема на прифронтових територіях.

Як повідомлялося, раніше Кабмін дозволив підприємствам, що працюють у зоні бойових дій, бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників, а не 50%, як у інших регіонах.