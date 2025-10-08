Новини компаній

Insurtech-проєкт UKASKO Connect здобув перемогу в номінації "Найкраще B2B-рішення на страховому ринку" премії Banker Awards 2025.

Визнання журі премії та редакції журналу Banker стало підтвердженням ключової інфраструктурної ролі проєкту в трансформації українського страхового ринку, розвитку його цифрової інфраструктури й інтеграції сучасних технологічних рішень.

Від паперових процесів до CRM-платформи

UKASKO Connect розпочинався як відповідь на "біль" страхового ринку – тривалі паперові процеси та низький рівень автоматизації. Сьогодні це вже повноцінна CRM-платформа, що стала "підкапотним" інфраструктурним рішенням для страхового бізнесу. Вона забезпечує повний цикл CRM-супроводу – від реєстрації агента в НБУ до контролю договорів, пролонгацій, комісій і аналітики, допомагаючи партнерам працювати у повній відповідності до регуляторних вимог та одночасно підвищувати ефективність продажів.

"Сьогодні UKASKO Connect – це інфраструктурне B2B-рішення, яке дозволяє інтегрувати страхування в будь-які бізнес-процеси. Для великих партнерів передбачено API-інтеграції, що дають змогу запускати страхові продукти "на льоту" без значних витрат на IT-розробку чи роздування команд", – наголосив CEO insurtech-проєкту Ярослав Льоля.

UKASKO Connect – найкраще B2B-рішення на страховому ринку за версією Banker Awards’25

Масштабування та пул партнерів

Першими користувачами CRM-рішення стали страхові компанії, брокери й агенти. Згодом його почали використовувати також бізнес-партнери для інтеграції страхових сервісів у свої продукти. Сьогодні з платформою працює понад 20 страхових компаній, брокери та сотні бізнес-партнерів у суміжних сферах.

"Цей приріст партнерів – найкраще свідчення ефективності нашого В2В-рішення. Інтеграція та масштабування прості: достатньо інтегрувати API або підключити CRM-кабінет агента. Уся інфраструктура працює в хмарі, що дозволяє бізнесу будь-якого масштабу швидко отримувати результат", – підкреслив Ярослав Льоля.

Результати: швидкість, прозорість, зростання

UKASKO Connect дозволяє партнерам збільшувати продажі до 40% у перші три місяці після інтеграції. Коефіцієнт повторних продажів зростає до 70% завдяки системі автоматичних нагадувань і контролю договорів. Інтеграція з державними сервісами МВС, МТСБУ та Дія дозволили скоротити час оформлення страхування до 2-3 хвилин, а часто – в один клік.

CRM-система також знижує кількість помилок менеджерів і відмов у виплатах страхувальникам на третину, забезпечує прозорість виплат і комісій. Партнери отримують розширену аналітику – від статистики попиту до регіональних зрізів. Це допомагає будувати ефективні продажі та бізнес-стратегії.

Визнання та міжнародні амбіції

2025-й став для команди UKASKO Connect роком інституційного визнання. Проєкт отримав нагороду Асоціації українських банків "Insurtech-прорив року", а компанію-розробника АУБ запросили до свого складу. Нова відзнака від Banker Awards’25 підтвердила лідерство CRM-рішення як важливого елементу інфраструктури страхового ринку.

"Ми бачимо себе технологічним бекендом страхового ринку – таким собі інфраструктурним "підкапотним" рішенням, яке забезпечує партнерам у страховому бізнесі легку масштабованість операцій, автоматизацію й прозорість. Це наш технологічний внесок у розвиток галузі та підвищення довіри клієнтів до страхування", – зазначив CEO UKASKO Connect.

Нині команда працює над впровадженням AI-інструментів для скорингу й автоматизації процесів і готується до виходу на європейський ринок. Розробники підкреслюють: у багатьох аспектах українське insurtech-рішення вже перевершує європейські аналоги, а це відкриває шлях до інтеграції в міжнародну фінансову екосистему.