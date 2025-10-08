Росія змінила тактику ударів по енергетиці, але не всі підстанції мають захист, – голова "Укренерго"

Росія змінила тактику обстрілів української енергосистеми, зосередившись на масованих ударах по її окремих елементах у регіонах.

Про це голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив під час зустрічі з послами "Великої сімки", яка відбулася у Міненерго, повідомляє пресслужба компанії.

"В останні тижні ворог змінив тактику обстрілів та зосередився на масованих атаках не української енергосистеми загалом, а її елементів в окремих регіонах. За таких умов, підтримка енергетиків міжнародними партнерами стала ще більш актуальною, зокрема – в контексті посилення стійкості ОЕС України до ворожих атак", – сказав Зайченко.

Він зауважив, що захисні споруди збудовані "на більшості підстанцій системи передачі".

"Їхня ефективність вже була доведена десятки разів, коли устаткування лишалось цілим після ворожих влучань. Однак, облаштування захисту все ще триває, і "Укренерго" здійснює ці роботи за грантові та кредитні кошти. Ми вдячні партнерам за всю допомогу, яку вони вже надали. Але зараз – вкрай потрібне продовження підтримки. І не тільки нам, а всім енергетичним компаніям України", – додав Зайченко.

Голова "Укренерго" також зауважив, що мережа системи передачі готова до транспортування збільшених обсягів електроенергії взимку. Але ризики, зумовлені російськими обстрілами, залишаються дуже високими і для посилення стійкості енергосистеми потрібно продовжувати накопичувати запас дефіцитного устаткування.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, в ніч на середу, 8 жовтня, російські окупаційні війська завдали удару по тепловій електростанції (ТЕС) енергохолдингу ДТЕК. Внаслідок удару поранено двох енергетиків, зафіксовано серйозні пошкодження обладнання теплоелектростанції.



